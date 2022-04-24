Что со стиральным порошком в России: как растут цены, какие производители остались
С конца февраля в экономике России произошли некоторые изменения. Часть иностранных компаний ушли с российского рынка, цены на некоторую продукцию стали выше.
Это касается и рынка стирального порошка. Как именно он изменился?
Какие производители остались в России
Некоторые компании-производители ушли из России. Таких немного, но имена довольно известные: например, Persil и «Пемос» (их владелец Henkel объявил об уходе из РФ) или Clorox. Оставшихся больше. Вот небольшой список брендов, которые продолжают работу в России:
- «Нэфикс Косметикс»: BiMAX, AOS, Sorti, «Биолан»;
- Procter & Gamble: порошки Ariel, Tide. Хотя компания объявила о сокращении ассортимента продукции;
- Dosia;
- «НБТ-Сибирь»;
- Rossinka;
- Есть еще некоторые марки отечественных порошков, названия которых малоизвестны на рынке.
Что сейчас происходит со стиральным порошком в магазинах
В целом ситуация не изменилась: полки магазинов полные, дефицита нет – и он не ожидается. А вот повышение цен в сложившихся условиях – логичное и легко предсказываемое событие. Это касается и отдельных регионов, и отдельных брендов.
Например, в середине марта Lenta написала, что с 15-го числа стиральный порошок можно купить с наценкой в 43% (один из дистрибьюторов предупредил клиентов). Вот данные сайта конкретно по стиральным порошкам: «Закупочные цены на стиральные порошки увеличатся в пределах 30 процентов». Представитель офиса офиса P&G в Восточной Европе заявил, что отпускные цены меняются в зависимости от проблем с логистикой, общей ситуации на российском рынке и влияния курсов валют.
Примеры того, как разные регионы говорили об изменениях цен на стиральных порошок:
Есть и позитивные моменты в этой истории. 20 апреля «РИА Новости» процитировали Росстат. По данным агентства, рост цен на стиральный порошок действительно был, но сейчас он замедлился. Это касается не только стиральных порошков, но и бытовой химии в целом. Что касается порошков, то данные, приводимые Росстатом, такие: в неделю с 11 по 17 апреля цены на них в среднем росли на 2,29%. В неделю с 18 по 24 апреля прирост снизился до отметки в 1,33%.