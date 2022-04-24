Экономика
Поделиться:
Комментарии:
0
#Экономика

Что со стиральным порошком в России: как растут цены, какие производители остались

С конца февраля в экономике России произошли некоторые изменения. Часть иностранных компаний ушли с российского рынка, цены на некоторую продукцию стали выше.

Это касается и рынка стирального порошка. Как именно он изменился?

Порошки Persil, клей «Момент» и шампуни Fa уйдут из России – их производитель Henkel анонсировал закрытие бизнеса
Читать

Какие производители остались в России

Некоторые компании-производители ушли из России. Таких немного, но имена довольно известные: например, Persil и «Пемос» (их владелец Henkel объявил об уходе из РФ) или Clorox. Оставшихся больше. Вот небольшой список брендов, которые продолжают работу в России:

  • «Нэфикс Косметикс»: BiMAX, AOS, Sorti, «Биолан»;
  • Procter & Gamble: порошки Ariel, Tide. Хотя компания объявила о сокращении ассортимента продукции;
  • Dosia;
  • «НБТ-Сибирь»;
  • Rossinka;
  • Есть еще некоторые марки отечественных порошков, названия которых малоизвестны на рынке.

Что сейчас происходит со стиральным порошком в магазинах

В целом ситуация не изменилась: полки магазинов полные, дефицита нет – и он не ожидается. А вот повышение цен в сложившихся условиях – логичное и легко предсказываемое событие. Это касается и отдельных регионов, и отдельных брендов.

Например, в середине марта Lenta написала, что с 15-го числа стиральный порошок можно купить с наценкой в 43% (один из дистрибьюторов предупредил клиентов). Вот данные сайта конкретно по стиральным порошкам: «Закупочные цены на стиральные порошки увеличатся в пределах 30 процентов». Представитель офиса офиса P&G в Восточной Европе заявил, что отпускные цены меняются в зависимости от проблем с логистикой, общей ситуации на российском рынке и влияния курсов валют.

Примеры того, как разные регионы говорили об изменениях цен на стиральных порошок:

  • Свердловская область – цены резко поднялись в середине марта, и это касается всех дистрибьюторов;
  • Сахалин – цены на стиральный порошок стали выше в среднем на 40,8%;
  • Нижний Тагил – тоже рост цен;
  • Якутия – аналогичная ситуация.

Есть и позитивные моменты в этой истории. 20 апреля «РИА Новости» процитировали Росстат. По данным агентства, рост цен на стиральный порошок действительно был, но сейчас он замедлился. Это касается не только стиральных порошков, но и бытовой химии в целом. Что касается порошков, то данные, приводимые Росстатом, такие: в неделю с 11 по 17 апреля цены на них в среднем росли на 2,29%. В неделю с 18 по 24 апреля прирост снизился до отметки в 1,33%.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de, dpa, imago stock&people/Global Look Press
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Экономика