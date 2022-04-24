Что со стиральным порошком в России: как растут цены, какие производители остались

Что сейчас происходит со стиральным порошком в магазинах

В целом ситуация не изменилась: полки магазинов полные, дефицита нет – и он не ожидается. А вот повышение цен в сложившихся условиях – логичное и легко предсказываемое событие. Это касается и отдельных регионов, и отдельных брендов.

Например, в середине марта Lenta написала, что с 15-го числа стиральный порошок можно купить с наценкой в 43% (один из дистрибьюторов предупредил клиентов). Вот данные сайта конкретно по стиральным порошкам: «Закупочные цены на стиральные порошки увеличатся в пределах 30 процентов». Представитель офиса офиса P&G в Восточной Европе заявил, что отпускные цены меняются в зависимости от проблем с логистикой, общей ситуации на российском рынке и влияния курсов валют.

Примеры того, как разные регионы говорили об изменениях цен на стиральных порошок: