Почему на Пасху бьют яйца
Есть несколько традиций в Пасху:
- Поедание куличей;
- Пасхальное приветствие;
- Колокольный звон;
- Битье яйцами.
И последняя – возможно, самая популярная. Но как она появилась? И почему в Пасху бьют именно яйца?
Почему вообще в Пасху используют яйца
Никто точно не знает. Есть несколько теорий:
- Первая, что традиция конкретно появилась в XIII веке. Причины появления неизвестны;
- Вторая: точный временной отрезок не указан, но во время Великого поста в Средневековье людям запрещалось есть яйца. Пост заканчивался перед Пасхой. Во время праздника люди и ели яйца;
- Еще одна теория: яйца были дорогим и важным подарком на Пасху. Люди приносили их в церковь как приношение перед Страстной пятницей. Крестьяне часто дарили их хозяину поместья.
В христианстве яйцо на Пасху – символ Гроба Господня. По преданиям, в нем скрывалась вечная жизнь. Поэтому считается, что именно яйцо символизирует Воскресение Иисуса. Изначально его красили в красный цвет, что означало кровь Иисуса. Но так было не всегда. Есть теории, что первые христианские миссионеры, празднуя Пасху, красили яйца в разные цвета. Желтый значил Воскресение Христа. Синий – любовь. Иногда миссионеры рисовали на яйцах библейские сюжеты и рассказывали их детям.
Сейчас яйца не только красят, но и украшают их специальными наклейками.
Почему в Пасху бьют именно яйца
Нет точной информации и относительно происхождения этой традиции. Это считается символом Воскресения Иисуса Христа. Пещера, в которой он был похоронен, была закрыта камнем. Камень же по форме напоминал яйцо. Разбивание яйца в Пасху символизирует разрушение этого камня.
Кстати, в Древней Греции существовала игра Цугрисима. В переводе это означает «столкновение». По правилам в этой игре участвовали два человека, и она состояла из пяти раундов. В каждом участники получали по яйцу. Побеждал тот, кто разбивал за пять раундов как можно меньше яиц.
Иногда в игре был всего лишь один раунд. Сначала участники Цугрисимы бились более острыми концами, потом – закругленными. Очень часто победитель добивал яйцо о голову побежденного.
По разбиванию яиц проводится даже чемпионат мира. Первый такой состоялся в 1976 году в английском городке Петерли. С тех пор в Петерли есть специальный паб, который проводит такие чемпионаты мира – Hearts of Oak. В каждом таком соревновании участвуют 36 человек. Haterpool Mail пишет, что в 2018 году бар был полностью забит, а поучаствовать на чемпионате мира приехали люди из Германии, Франции, Шотландии и Уэльса.
Какие еще игры есть с яйцами в Пасху
Существуют разные традиции, которые отображают разные эпохи. К примеру, много веков назад миссионеры прятали яйца, чтобы дети искали их и становились чуть ближе к традициям и религии. В России в деревнях люди иногда катают яйца с холмов: чье окажется быстрее или разобьет другое, тот и победил.
Как нужно бить яйца, чтобы победить
Нет точной инструкции, но в интернете есть такие советы:
- Нет никакой разницы между оранжевыми и белыми яйцами. Очень предсказуемо, но нужно выбирать яйцо без деффектов на скорлупе;
- Чтобы яйцо было крепче, нужно варить его в кастрюле, где нет много яиц;
- Перед варкой нужно обязательно дать яйцу полежать в помещении комнатной температуры – так меньше вероятность возникновения трещин при кипячении воды;
- Важно правильно ударить – для этого острым концом нужно бить либо в более закругленный, либо по боковой части;
- Цвет яйцу придают не только специальные красители и луковая шелуха, но и, например, различные краски и лаки. В этом случае после игры нельзя употреблять яйцо в пищу.