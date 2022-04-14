география
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#география

Почему на Пасху бьют яйца

Есть несколько традиций в Пасху:

  • Поедание куличей;
  • Пасхальное приветствие;
  • Колокольный звон;
  • Битье яйцами.

И последняя – возможно, самая популярная. Но как она появилась? И почему в Пасху бьют именно яйца?

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Почему вообще в Пасху используют яйца

Никто точно не знает. Есть несколько теорий:

  • Первая, что традиция конкретно появилась в XIII веке. Причины появления неизвестны;
  • Вторая: точный временной отрезок не указан, но во время Великого поста в Средневековье людям запрещалось есть яйца. Пост заканчивался перед Пасхой. Во время праздника люди и ели яйца;
  • Еще одна теория: яйца были дорогим и важным подарком на Пасху. Люди приносили их в церковь как приношение перед Страстной пятницей. Крестьяне часто дарили их хозяину поместья.

В христианстве яйцо на Пасху – символ Гроба Господня. По преданиям, в нем скрывалась вечная жизнь. Поэтому считается, что именно яйцо символизирует Воскресение Иисуса. Изначально его красили в красный цвет, что означало кровь Иисуса. Но так было не всегда. Есть теории, что первые христианские миссионеры, празднуя Пасху, красили яйца в разные цвета. Желтый значил Воскресение Христа. Синий – любовь. Иногда миссионеры рисовали на яйцах библейские сюжеты и рассказывали их детям.

Сейчас яйца не только красят, но и украшают их специальными наклейками.

Почему в Пасху бьют именно яйца

Нет точной информации и относительно происхождения этой традиции. Это считается символом Воскресения Иисуса Христа. Пещера, в которой он был похоронен, была закрыта камнем. Камень же по форме напоминал яйцо. Разбивание яйца в Пасху символизирует разрушение этого камня.

Кстати, в Древней Греции существовала игра Цугрисима. В переводе это означает «столкновение». По правилам в этой игре участвовали два человека, и она состояла из пяти раундов. В каждом участники получали по яйцу. Побеждал тот, кто разбивал за пять раундов как можно меньше яиц.

Иногда в игре был всего лишь один раунд. Сначала участники Цугрисимы бились более острыми концами, потом – закругленными. Очень часто победитель добивал яйцо о голову побежденного.

По разбиванию яиц проводится даже чемпионат мира. Первый такой состоялся в 1976 году в английском городке Петерли. С тех пор в Петерли есть специальный паб, который проводит такие чемпионаты мира – Hearts of Oak. В каждом таком соревновании участвуют 36 человек. Haterpool Mail пишет, что в 2018 году бар был полностью забит, а поучаствовать на чемпионате мира приехали люди из Германии, Франции, Шотландии и Уэльса.

Какие еще игры есть с яйцами в Пасху

Существуют разные традиции, которые отображают разные эпохи. К примеру, много веков назад миссионеры прятали яйца, чтобы дети искали их и становились чуть ближе к традициям и религии. В России в деревнях люди иногда катают яйца с холмов: чье окажется быстрее или разобьет другое, тот и победил.

Как нужно бить яйца, чтобы победить

Нет точной инструкции, но в интернете есть такие советы:

  • Нет никакой разницы между оранжевыми и белыми яйцами. Очень предсказуемо, но нужно выбирать яйцо без деффектов на скорлупе;
  • Чтобы яйцо было крепче, нужно варить его в кастрюле, где нет много яиц;
  • Перед варкой нужно обязательно дать яйцу полежать в помещении комнатной температуры – так меньше вероятность возникновения трещин при кипячении воды;
  • Важно правильно ударить – для этого острым концом нужно бить либо в более закругленный, либо по боковой части;
  • Цвет яйцу придают не только специальные красители и луковая шелуха, но и, например, различные краски и лаки. В этом случае после игры нельзя употреблять яйцо в пищу.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZB, dpa/Global Look Press
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