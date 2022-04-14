Почему на Пасху бьют яйца

Почему в Пасху бьют именно яйца

Нет точной информации и относительно происхождения этой традиции. Это считается символом Воскресения Иисуса Христа. Пещера, в которой он был похоронен, была закрыта камнем. Камень же по форме напоминал яйцо. Разбивание яйца в Пасху символизирует разрушение этого камня.

Кстати, в Древней Греции существовала игра Цугрисима. В переводе это означает «столкновение». По правилам в этой игре участвовали два человека, и она состояла из пяти раундов. В каждом участники получали по яйцу. Побеждал тот, кто разбивал за пять раундов как можно меньше яиц.

Иногда в игре был всего лишь один раунд. Сначала участники Цугрисимы бились более острыми концами, потом – закругленными. Очень часто победитель добивал яйцо о голову побежденного.

По разбиванию яиц проводится даже чемпионат мира. Первый такой состоялся в 1976 году в английском городке Петерли. С тех пор в Петерли есть специальный паб, который проводит такие чемпионаты мира – Hearts of Oak. В каждом таком соревновании участвуют 36 человек. Haterpool Mail пишет, что в 2018 году бар был полностью забит, а поучаствовать на чемпионате мира приехали люди из Германии, Франции, Шотландии и Уэльса.