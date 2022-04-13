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#медицина

Чем заменить презервативы Durex и Contex – какие еще есть бренды кроме них

Владелец брендов Durex и Contex передает бизнес в России

Британская компания Reckitt Benckiser Group запустила процесс передачи российского бизнеса. Она отмечает, что процесс направлен на передачу права собственности на российский бизнес – его могут передать местным сотрудникам или третьей стороне. Ранее Reckitt Benckiser приостановила инвестиции и рекламу в России.

Помимо чистящих средств, обезболивающих и леденцов от кашля, компания владеет брендами презервативов Durex и Contex. Штат компании в России – около 1300 человек.

Как в России поднялся спрос на презервативы и уходят ли иностранные бренды с рынка
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Доля Durex и Contex на рынке презервативов в России

Учредитель предприятия по выпуску презервативов марки Torex Павел Спичако рассказывал, что на 95% рынок презервативов в России принадлежит иностранным компаниям, а доля Reckitt Benckiser – более 60%. Компания серьезно контролировала процесс: «Они входили на рынок очень жесткими методами. К примеру, если аптека не продает их презервативы, то не получает скидки на их лекарства».

Пресс-служба Минпромторга РФ, комментируя возможный дефицит контрацептивов в стране, отметила, что все мировое производство презервативов находится в Юго-Восточной Азии. При этом основными странами импортерами презервативов в 2021 году были Таиланд, Китай, Малайзия и Индия.

В 2019 году доля рынка более 87% оставалась за Durex и Contex. Не более 4% была доля Vizit, Viva и Sico, у остальных – менее процента.

  • По данным Минпромторга, 600 миллионов штук импортируется, еще 100 миллионов производятся в России.
  • Заводы – в Краснодарском крае, в Московской и Владимирской областях, в том числе под брендами Contex, Torex и «Гусарские».

Какие есть аналоги презервативов Durex и Contex

Basetop.ru в 2021 году собрал рейтинг из лучших презервативов по надежности и удобству. В тройку вошли Okamoto Skinless Skin, Hasico и Lifestyles Skyn.

Роскачество в марте 2022 года выпустило исследование:

  • Презервативы Hasico, произведенные ООО «Кит» по заказу ООО «Хасико-Фарм» в России, возглавили рейтинг по прочности и составу.
  • В топе также бренд Torex, произведенные ООО «Кит» в России по заказу ООО «Бергус», – прочные без опасных веществ.
  • В четверке – таиландский Okamoto и индийский in Time.
  • Не рекомендованы изделия российской торговой марки «Гладиатор», как и презервативы ТМ «Гороскоп любви» (Китай), «Страсть» (Китай), «Гусарские» (Таиланд), Contex Classic (Таиланд).

По статистике в четвертом квартале 2021 года (РБК со ссылкой на Ipsos) 56,9% предпочитают марку Durex, еще 43% – Contex (обе производит международная группа Reckitt со штаб-квартирой в Великобритании), 12,3% – Vizit. Vizit – известна еще и активными соцсетями с постоянными комментариями, шутками и запоминающимися фразами.

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Все фото: dpa / Keystone Press Agency / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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