Чем заменить презервативы Durex и Contex – какие еще есть бренды кроме них

Пресс-служба Минпромторга РФ, комментируя возможный дефицит контрацептивов в стране, отметила, что все мировое производство презервативов находится в Юго-Восточной Азии. При этом основными странами импортерами презервативов в 2021 году были Таиланд, Китай, Малайзия и Индия.

В 2019 году доля рынка более 87% оставалась за Durex и Contex. Не более 4% была доля Vizit, Viva и Sico, у остальных – менее процента.

По данным Минпромторга, 600 миллионов штук импортируется, еще 100 миллионов производятся в России.

Заводы – в Краснодарском крае, в Московской и Владимирской областях, в том числе под брендами Contex, Torex и «Гусарские».

Какие есть аналоги презервативов Durex и Contex

Basetop.ru в 2021 году собрал рейтинг из лучших презервативов по надежности и удобству. В тройку вошли Okamoto Skinless Skin, Hasico и Lifestyles Skyn.