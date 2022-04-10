Технологии
Какие бренды бытовой техники сейчас можно купить без ограничений, а какие – сократили поставки или ушли
C конца февраля масса компаний объявили об уходе из России. Рассмотрим отдельную категорию – бренды с бытовой техникой. Часть компаний, как и везде, приостановили деятельность в России, либо вообще ушли. Но есть и такие, которые остались.
Какие компании и бренды заявили об ограничениях или уходах
- Acer. Компания заявила о прекращении деятельности на территории России;
- Bosch. Остановила работу завода в Санкт-Петербурге;
- Panasonic. Прекращение поставки продукции российским дистрибьюторам;
- Logitech. Компания временно приостановила поставки продукции в Россию;
- Apple. Остановила экспорт в Россию и ограничила сервисы;
- ASUS. Временное приостановка поставок новых девайсов на территорию РФ;
- Sharp. Остановил продажи в России и поставки;
- Xerox. Финансовый директор компании Ксавье Хейсс еще в середине марта объявил о приостановке сотрудничества с РФ;
- Nintendo. Закрыла доступ к магазину и прекратила поставки в Россию;
- IBM. Прекратила продажу на территории России;
- AMD. Приостановку продаж и поставку продукции в РФ и Белоруссии;
- Microsoft. Корпорация приостановила продажи своих продуктов и услуг на территории России;
- HP. Приостановка продажи продукции в России;
- ASOS. Временно не доставляет товары в РФ;
- Ericsson. Шведский производитель телекоммуникационного оборудования тоже временно не поставляет товар в Россию;
- Nokia. Не доставляет продукцию на территорию РФ;
- Intel. Сначала компания приостановила деятельность в России и Белоруссии. Потом представители сказали, что на время не совершает деловые операции в стране;
- Dell. 14 марта компания отключила сайт поддержи для клиентов из России. 15 марта компания стала отказывать в гарантийном ремонте техники.
Какие компании и бренды не заявляли об ограничениях
Вот список:
- LG;
- Infinitex;
- Honor.
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