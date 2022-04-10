Технологии
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#Технологии

Какие бренды бытовой техники сейчас можно купить без ограничений, а какие – сократили поставки или ушли

C конца февраля масса компаний объявили об уходе из России. Рассмотрим отдельную категорию – бренды с бытовой техникой. Часть компаний, как и везде, приостановили деятельность в России, либо вообще ушли. Но есть и такие, которые остались.

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Какие компании и бренды заявили об ограничениях или уходах

  • Acer. Компания заявила о прекращении деятельности на территории России;
  • Bosch. Остановила работу завода в Санкт-Петербурге;
  • Panasonic. Прекращение поставки продукции российским дистрибьюторам;
  • Logitech. Компания временно приостановила поставки продукции в Россию;
  • Apple. Остановила экспорт в Россию и ограничила сервисы;
  • ASUS. Временное приостановка поставок новых девайсов на территорию РФ;
  • Sharp. Остановил продажи в России и поставки;
  • Xerox. Финансовый директор компании Ксавье Хейсс еще в середине марта объявил о приостановке сотрудничества с РФ;
  • Nintendo. Закрыла доступ к магазину и прекратила поставки в Россию;
  • IBM. Прекратила продажу на территории России;
  • AMD. Приостановку продаж и поставку продукции в РФ и Белоруссии;
  • Microsoft. Корпорация приостановила продажи своих продуктов и услуг на территории России;
  • HP. Приостановка продажи продукции в России;
  • ASOS. Временно не доставляет товары в РФ;
  • Ericsson. Шведский производитель телекоммуникационного оборудования тоже временно не поставляет товар в Россию;
  • Nokia. Не доставляет продукцию на территорию РФ;
  • Intel. Сначала компания приостановила деятельность в России и Белоруссии. Потом представители сказали, что на время не совершает деловые операции в стране;
  • Dell. 14 марта компания отключила сайт поддержи для клиентов из России. 15 марта компания стала отказывать в гарантийном ремонте техники.

Какие компании и бренды не заявляли об ограничениях

Вот список:

  1. LG;
  2. Infinitex;
  3. Honor.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press
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