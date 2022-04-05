Чем заменить процессоры Intel и AMD – продаются ли в России и есть ли альтернатива

Два главных производителя процессоров Intel и AMD приостановили поставки в Россию в конце февраля. Сначала речь шла о промышленном сегменте, но потом – о поставках вообще.

Какие есть альтернативы Intel и AMD – можно ли их заменить

Коротко: пока нет.

Две эти компании занимают больше 99% рынка. Речь идет в том числе о персональных компьютерах и игровых консолях. Реальных конкурентов, оригинальная продукция которых использовалась бы в таких же масштабах, у них нет.

Xbox, PlayStation, ноутбуки Lenovo, Asus, Acer и до недавнего времени Apple работали на процессорах этих фирм.

В России есть процессоры от Baikal и «Эльбруса», но они предназначались в первую очередь для госучреждений, а не для потребительского сегмента. А теперь их производство и вовсе в неопределенном статусе – их выпускали на заводах тайваньской TSMC, приостановившей сотрудничество с Россией.