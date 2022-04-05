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Технологии
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#Технологии

Чем заменить процессоры Intel и AMD – продаются ли в России и есть ли альтернатива

Keystone Agency / Global Look Press

Два главных производителя процессоров Intel и AMD приостановили поставки в Россию в конце февраля. Сначала речь шла о промышленном сегменте, но потом – о поставках вообще.

Какие есть альтернативы Intel и AMD – можно ли их заменить

Коротко: пока нет.

Две эти компании занимают больше 99% рынка. Речь идет в том числе о персональных компьютерах и игровых консолях. Реальных конкурентов, оригинальная продукция которых использовалась бы в таких же масштабах, у них нет.

Xbox, PlayStation, ноутбуки Lenovo, Asus, Acer и до недавнего времени Apple работали на процессорах этих фирм.

В России есть процессоры от Baikal и «Эльбруса», но они предназначались в первую очередь для госучреждений, а не для потребительского сегмента. А теперь их производство и вовсе в неопределенном статусе – их выпускали на заводах тайваньской TSMC, приостановившей сотрудничество с Россией.

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РБК писал, что разработчиков Baikal и «Эльбрус» могут внести в списки системообразующих компаний, что позволит перенести производство в Китай. Но даже если это произойдет, речи о полноценной замене Intel и AMD пока не идет.

В медиа есть статьи с обзорами китайской Zhaoxin, индийской Shakti и другими альтернативами, но пока этих процессоров нет в российской рознице.

Продаются ли Intel и AMD в России – и будут ли их продавать

Коротко: продаются и, вероятно, будут продаваться.

Цены на процессоры сильно выросли в марте, но уже к 1 апреля снизились – некоторые стали даже дешевле, чем в конце февраля. Все это происходило несмотря на то, что компании не возобновили работу.

Профильный 3DNews проанализировал цены: в среднем они снизились на 30%. Издание сравнивало их в «Ситилинке», НИКС, DNS, «Онлайн трейд» и на других площадках.

Опрошенные «Т–Ж» эксперты считают, что рынок адаптируется, но не быстро. Нужно перестроить каналы поставок из-за сложностей с оплатой и логистикой – на это уйдет время.

Процессор Ryzen от AMD

Keystone Press Agency

К чему приведет дефицит Intel и AMD

Коротко: к сбоям разных систем.

Большинство опрошенных «Газетой.ру» экспертов говорили о зависимости российского бизнеса от процессоров Intel и AMD. Остановка поставок приведет к дефициту, который пока компенсировать нечем.

Тем не менее на ближайшие месяцы у россиян останется уже работающее оборудование и накопленные резервы, поэтому перебоев можно избежать как минимум на этот период. Если дефицит не компенсировать, то у компаний начнутся проблемы с IT-системами и бизнес-процессами.

DPA / Global Look Press

Наиболее предпочтительным выходом эксперты назвали вложения в отечественные процессоры. Но пока непонятно, сколько потребуется времени и ресурсов, чтобы полноценно заменить западные аналоги. Крупнейший в России завод «Микрон» выпускает чипы на 65 нанометров, в то время как топовыми сейчас считаются чипы на 5 или 7 нм.

Гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов в интервью от мая 2021 года говорил, что в большинстве областей передовые чипы не нужны. В автомобильной, бытовой технике, интернете вещей используются «толстые процессоры» на 180 и 90 нм. Их производство есть и в России. Но опять же – пока они не могут полноценно заменить объемы Intel и AMD.

Еще одним вариантом выхода эксперты считают закупку оригинальной китайской продукции или ввоз западной продукции через Китай. Особенно обсуждаемой эта схема стала на фоне легализации в России параллельного импорта. Он позволяет ввозить в страну востребованные иностранные товары без согласия правообладателей. Перечень таких товаров определит правительство.

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