Чем заменить процессоры Intel и AMD – продаются ли в России и есть ли альтернатива
Два главных производителя процессоров Intel и AMD приостановили поставки в Россию в конце февраля. Сначала речь шла о промышленном сегменте, но потом – о поставках вообще.
Какие есть альтернативы Intel и AMD – можно ли их заменить
Коротко: пока нет.
Две эти компании занимают больше 99% рынка. Речь идет в том числе о персональных компьютерах и игровых консолях. Реальных конкурентов, оригинальная продукция которых использовалась бы в таких же масштабах, у них нет.
Xbox, PlayStation, ноутбуки Lenovo, Asus, Acer и до недавнего времени Apple работали на процессорах этих фирм.
В России есть процессоры от Baikal и «Эльбруса», но они предназначались в первую очередь для госучреждений, а не для потребительского сегмента. А теперь их производство и вовсе в неопределенном статусе – их выпускали на заводах тайваньской TSMC, приостановившей сотрудничество с Россией.
РБК писал, что разработчиков Baikal и «Эльбрус» могут внести в списки системообразующих компаний, что позволит перенести производство в Китай. Но даже если это произойдет, речи о полноценной замене Intel и AMD пока не идет.
В медиа есть статьи с обзорами китайской Zhaoxin, индийской Shakti и другими альтернативами, но пока этих процессоров нет в российской рознице.
Продаются ли Intel и AMD в России – и будут ли их продавать
Коротко: продаются и, вероятно, будут продаваться.
Цены на процессоры сильно выросли в марте, но уже к 1 апреля снизились – некоторые стали даже дешевле, чем в конце февраля. Все это происходило несмотря на то, что компании не возобновили работу.
Профильный 3DNews проанализировал цены: в среднем они снизились на 30%. Издание сравнивало их в «Ситилинке», НИКС, DNS, «Онлайн трейд» и на других площадках.
Опрошенные «Т–Ж» эксперты считают, что рынок адаптируется, но не быстро. Нужно перестроить каналы поставок из-за сложностей с оплатой и логистикой – на это уйдет время.
К чему приведет дефицит Intel и AMD
Коротко: к сбоям разных систем.
Большинство опрошенных «Газетой.ру» экспертов говорили о зависимости российского бизнеса от процессоров Intel и AMD. Остановка поставок приведет к дефициту, который пока компенсировать нечем.
Тем не менее на ближайшие месяцы у россиян останется уже работающее оборудование и накопленные резервы, поэтому перебоев можно избежать как минимум на этот период. Если дефицит не компенсировать, то у компаний начнутся проблемы с IT-системами и бизнес-процессами.
Наиболее предпочтительным выходом эксперты назвали вложения в отечественные процессоры. Но пока непонятно, сколько потребуется времени и ресурсов, чтобы полноценно заменить западные аналоги. Крупнейший в России завод «Микрон» выпускает чипы на 65 нанометров, в то время как топовыми сейчас считаются чипы на 5 или 7 нм.
Гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов в интервью от мая 2021 года говорил, что в большинстве областей передовые чипы не нужны. В автомобильной, бытовой технике, интернете вещей используются «толстые процессоры» на 180 и 90 нм. Их производство есть и в России. Но опять же – пока они не могут полноценно заменить объемы Intel и AMD.
Еще одним вариантом выхода эксперты считают закупку оригинальной китайской продукции или ввоз западной продукции через Китай. Особенно обсуждаемой эта схема стала на фоне легализации в России параллельного импорта. Он позволяет ввозить в страну востребованные иностранные товары без согласия правообладателей. Перечень таких товаров определит правительство.