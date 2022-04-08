Блогер ради девушки перемонтировал весь «Наруто» – сократил на 115 часов, чтобы она сэкономила время 🖤
Аниме-блогер Oceaniz (100 тысяч подписчиков) рассказал о своем масштабном проекте – он смонтировал свою версию «Наруто».
«Наруто» – один из главных аниме-сериалов, выходивший в 2002-2007 годах. В центре истории – ниндзя-подросток, который добивается признания от главного ниндзя. С 2007 по 2017-й выходит продолжение – «Наруто: Ураганные хроники». По оценкам и отзывам он успешнее первого «Наруто».
Так зачем что-то монтировать, если можно смотреть все по порядку? Oceaniz рассказал, что хотел пересмотреть «Наруто» с девушкой, но она отказала из-за объема – 720 эпизодов по 20+ минут каждая. Тогда Oceaniz придумал, как можно сократить сериал, чтобы сюжет ничего не потерял. Подробно о процессе монтажа он рассказал в этом видео.
Oceaniz убрал серии-филлеры (он их поместил в отдельную категорию), повторяющиеся флешбеки, ненужные сюжетные арки и затянутые вставки. Всего Oceaniz вырезал 115 часов аниме. Но на просмотр его версии (Ocean Cut) тоже уйдет много времени – 135 часов.
В конце сериала Oceaniz даже добавил свой контент – текстовые карточки, которые рассказывают о дальнейшей судьбе героев.
Как правильно смотреть «Наруто»?
Проблема «Наруто» – в сериях-филлерах, которые не двигают сюжет. Они появились из-за того, что выход аниме опережал выход оригинальной манги. И тогда «Наруто» писали сценаристы студии. Эти серии фанаты признают необязательными, которые можно пропускать.
Эпизоды-филлеры «Наруто»: 26, 97, 101-106, 136-140, 143-219.
Эпизоды-филлеры «Наруто: Ураганные хроники»: 57-70, 91-111, 127-128, 144-151, 170-171, 176-177, 182-196, 223-242, 257-260, 271, 279-281, 284-295, 303-320, 347-349, 351-359, 361, 376-377, 389-390, 394-413, 416-417, 422-423, 427-449, 460-461, 464-468, 480-483.
Еще у «Наруто» есть 11 фильмов и фильмы в формате OVA (серии специально для DVD). Их нужно смотреть в определенном порядке между сериями основного аниме, но можно и пропустить.
Полный порядок просмотра «Наруто» (с учетом некоторых филлеров) выглядит так:
1) Первый сезон, 1-19 эпизоды
2) «Наруто OVA: Миссия: «Защита Деревни Водопада!»
3) Первый сезон, 20-101 эпизоды
4) «Наруто Фильм: Столкновение Ниндзя в Стране Снега»
5) Первый сезон, 102-147 эпизоды
5) «Наруто Фильм: Легенда о Камне Гелела»
7) Первый сезон, 148-196 эпизоды
8) «Наруто Фильм: Защитники Королевства Полумесяца»
9) Первый сезон, 196-220 эпизоды
10) Второй сезон («Ураганные хроники»), 1-32 эпизоды
11) «Наруто: Ураганные хроники», фильм
12) Второй сезон («Ураганные хроники»), 33-53 эпизоды
13) «Наруто: Ураганные хроники», фильм «Узы»
14) Второй сезон («Ураганные хроники»), 54-126 эпизоды
15) «Наруто: Ураганные хроники», фильм «Воля Огня»
16) Второй сезон («Ураганные хроники»), 127-175 эпизоды
17) «Наруто: Ураганные хроники», фильм «Затерянная Башня»
18) Второй сезон («Ураганные хроники»), 176-222 эпизоды
19) «Наруто Фильм: Кровавая Тюрьма»
20) 311 эпизод «Наруто: Ураганные хроники», эпизод-пролог к девятому фильму (смотреть после восьмого фильма)
21) «Наруто Фильм: Путь Ниндзя», дополнение к сериалу, смотреть после эпизода-пролога
22) 271 эпизод «Наруто: Ураганные хроники», эпизод-дополнение к девятому фильму (смотреть после девятого фильма)
23) Второй сезон («Ураганные хроники»), 223-493 эпизоды; без эпизодов 271 и 311)
24) «Наруто: Последний Фильм»
25) Второй сезон («Ураганные хроники»), 494-500 эпизоды
26) «Наруто OVA: День, Когда Наруто Стал Хокаге»