Блогер ради девушки перемонтировал весь «Наруто» – сократил на 115 часов, чтобы она сэкономила время 🖤

Oceaniz убрал серии-филлеры (он их поместил в отдельную категорию), повторяющиеся флешбеки, ненужные сюжетные арки и затянутые вставки. Всего Oceaniz вырезал 115 часов аниме. Но на просмотр его версии (Ocean Cut) тоже уйдет много времени – 135 часов.

В конце сериала Oceaniz даже добавил свой контент – текстовые карточки, которые рассказывают о дальнейшей судьбе героев.

Как правильно смотреть «Наруто»?

Проблема «Наруто» – в сериях-филлерах, которые не двигают сюжет. Они появились из-за того, что выход аниме опережал выход оригинальной манги. И тогда «Наруто» писали сценаристы студии. Эти серии фанаты признают необязательными, которые можно пропускать.

Эпизоды-филлеры «Наруто»: 26, 97, 101-106, 136-140, 143-219.

Эпизоды-филлеры «Наруто: Ураганные хроники»: 57-70, 91-111, 127-128, 144-151, 170-171, 176-177, 182-196, 223-242, 257-260, 271, 279-281, 284-295, 303-320, 347-349, 351-359, 361, 376-377, 389-390, 394-413, 416-417, 422-423, 427-449, 460-461, 464-468, 480-483.