«Наруто» – одно из главных аниме всех времен. И одно из главных в России – потому что его показывали по телевидению.

И хоть первая серия «Наруто» вышла 20 лет назад, он все равно популярен. Даже так: многие взрослые в 2022 году впервые начинают его смотреть.

Главная проблема – в каком порядке смотреть «Наруто». Потому что в нем много серий, которые не относятся к сюжету, и их можно пропустить. Плюс есть аж 11 фильмов и продолжение – и после каких серий смотреть их?

В каком порядке смотреть первый сезон «Наруто»

Всего в «Наруто» два сезона. В первом – 220 серий. По сюжету они охватывают около года жизни персонажей. В начале сезона Наруто и другим главным героям по 12 лет, в конце – 13 лет.