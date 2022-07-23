В каком порядке смотреть «Наруто»
«Наруто» – одно из главных аниме всех времен. И одно из главных в России – потому что его показывали по телевидению.
И хоть первая серия «Наруто» вышла 20 лет назад, он все равно популярен. Даже так: многие взрослые в 2022 году впервые начинают его смотреть.
Главная проблема – в каком порядке смотреть «Наруто». Потому что в нем много серий, которые не относятся к сюжету, и их можно пропустить. Плюс есть аж 11 фильмов и продолжение – и после каких серий смотреть их?
В каком порядке смотреть первый сезон «Наруто»
Всего в «Наруто» два сезона. В первом – 220 серий. По сюжету они охватывают около года жизни персонажей. В начале сезона Наруто и другим главным героям по 12 лет, в конце – 13 лет.
Из 220 серий первого сезона – 90 филлеров. Это серии, которые не связаны с основным сюжетом. Филлеры могут дополнительно раскрывать персонажей и дополнять атмосферу, но их можно пропускать, и ничего не упустить из сюжета.
Список филлеров первого сезона:
• 26 серия.
• 99 серия.
• 101-106 серии.
• 136-140 серии.
• 142-219 серии.
Важно: последняя – 220 серия – не филлер, ее нужно посмотреть перед началом второго сезона.
В каком порядке смотреть второй сезон «Наруто»
Во втором сезоне («Ураганные хроники») 500 серий. Действия происходят спустя два с половиной года после первого. В начале второго сезона Наруто 15 лет, сюжет длится около двух лет.
Из 500 серий – 196 филлеров. Еще в 12-ти сериях ведутся и основная, и неосновная сюжетная линии. Вот весь список филлеров второго сезона.
• 57-70 серии.
• 71 серия – филлер + сюжет.
• 89-90 серии – филер + сюжет.
• 91-111 серии.
• 112 серия – филлер + сюжет.
• 115 серия – филлер + сюжет.
• 127-128 серии.
• 144-151 серии.
• 170-171 серии.
• 178-181 серии – филлер + сюжет.
• 182-196 серии.
• 223-242 серии.
• 257-260 серии.
• 271 серия.
• 279-281 серии.
• 284-295 серии.
• 303-320 серии.
• 347-349 серии.
• 350 серия – филлер + сюжет.
• 351-361 серии.
• 376-377 серии.
• 389-390 серии.
• 394-413 серии.
• 416-417 серии.
• 422-423 серии.
• 427-449 серии.
• 450 серия – филлер + сюжет.
• 460-461 серии.
• 462 – филлер + сюжет.
• 464-468 серии.
• 480-483 серии.
В общей сложности в двух сезонах «Наруто» 720 серий. 286 из них филеры, которые можно пропустить. Получается, всего в «Наруто» 434 серии основного сюжета. Каждая в среднем длится 20 минут (не считая заставок).
На весь просмотр сериала без филлеров уйдет около 145 часов. Это чуть больше шести суток беспрерывного просмотра.
Но если хотите погрузиться в мир «Наруто», не спешите пропускать филлеры. Среди них есть крутые. Вот два списка (первый, второй), которые составляли другие сайты: в них лучшие филлеры «Наруто» по их мнению.
Оказывается, есть еще фильмы «Наруто». Нужно ли их смотреть, как они влияют на сюжет?
Всего вышло десять отдельных от сериала фильмов. Во всех них показаны истории, которые не имеют отношению к сюжету основного «Наруто». Кроме десятого фильма, который называется «Наруто: Последний». Он связан с сюжетом серий.
Полный список и фильмов:
• «Наруто»: фильм первый» (смотреть после 12 серии).
• «Наруто»: фильм второй» (смотреть после 62 серии).
• «Наруто»: фильм третий» (смотреть после 135 серии).
• «Наруто»: фильм четвертый» (смотреть после 32 серии второго сезона).
• «Наруто»: фильм пятый» (смотреть после 53 серии второго сезона).
• «Наруто»: фильм шестой» (смотреть после 120 серии второго сезона).
• «Наруто»: фильм седьмой» (смотреть после 175 серии второго сезона).
• «Наруто»: фильм восьмой» (смотреть после 221 серии второго сезона).
• «Наруто»: фильм девятый» (смотреть после 256 серии второго сезона).
• «Наруто»: фильм десятый» (смотреть после 479 серии второго сезона).
А еще есть продолжение «Наруто». Как его смотреть?
В марте 2017-го вышла последняя серия «Ураганных хроник Наруто». На этом аниме закончилось, но уже в апреле вышла первая серия «Боруто» – продолжение «Наруто».
Действия «Боруто» происходят через 15 лет после «Ураганных хроник». На данный момент вышло 259 серий «Боруто». 260-я выйдет 24 июля.
Также вышел 11-й фильм – он так и называется «Фильм Наруто: Боруто». Он связан с сюжетом и его нужно смотреть после 48 серии «Боруто».