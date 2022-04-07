Что будет с контактными линзами в России: останется ли Acuvue, как изменятся цены
С конца февраля резко выросли цены на контактные линзы. И дальше ситуация, возможно, будет только ухудшаться: дефицит товара в магазинах, рост цен, проблемы с поставками.
Как ведет себя лидер по продажам
Acuvue – американский бренд, специализирующийся на поставках и продаже линз. На данный момент он обеспечивает 50% продаж продукции в России в розницу и 70-80% – онлайн. В 2021-м компания завезла 55% от общего объема импорта (на 5,4 млрд рублей). Acuvue принадлежит компании Johnson & Johnson, которая 29 марта объявила о прекращении поставок в Россию. Вот текст официального заявления, а это главные моменты:
- В Россию прекращены поставки средств личной гигиены. Но ничего о контактных линзах тогда не было сказано;
- Также в России приостановлена реклама Johnson & Johnson, клинические испытания на территории страны и инвестиции в проекты.
Представители трех салонов оптики в интервью «Коммерсанту» отметили рост цен на линзы Acuvue. Пропадут ли товары этой фирмы с прилавков? Это вряд ли. Во всяком случае об этом лично сообщили представители компании:
«В связи с анонсом компании Johnson & Johnson о решении приостановить поставку средств личной гигиены и возникших разночтений сообщаем: контактные линзы Acuvue являются изделиями медицинского назначения и не попадают в список продукции, поставка которой будет приостановлена в России».
Как выросли цены
Разные источники называют разные числа, но в основном фиксируются подорожания на 30-40%. Директор сети «Интероптика» Евгений Веселов рассказывал: «Некоторые поставщики даже подняли цены на 40%. Часть игроков взяла паузу, чтобы сделать переоценку, другие сразу пересчитали стоимость».
Это подтвердил и глава компании Harrycoopers (салоны оптики) Махмуд Тамимдаров:
«Цена поставки, привязанная к евро и доллару, изменилась пропорционально росту курса, то есть минимум на 40%. Доля отечественного производства на российском рынке линз очень мала. Наша компания сама производит оправы, фабрика находится в России, но материалы мы закупаем за границей. Сейчас мы подсчитываем, как рост курса скажется на поставках материалов для оправ. Возможно, будем снижать собственную маржинальность, чтобы валютные колебания не так сильно ударили по покупателям».
Представитель салона Elegance в Серпухове Анна Пельнякова рассказывала, что дефицита на товар нет. Но большая часть продукция подорожала на 20-50%. Наивысший рост цен фиксируется у товаров, которые поставляются из Сербии и Израиля.
На цены влияет и другой фактор – повышенный спрос среди покупателей. Многие источники отмечают, что покупатели берут по нескольку упаковок – это приводит к дефициту и повышению цен.
«Известия» попросили Минпромторг и ФАС прокомментировать рост цен на контактные линзы. Ответ такой: цены на медицинские услуги и медизделия не подлежат государственному регулированию. ФАС же пообещала выявить нарушения антимонопольного законодательства.
Как ведут себя остальные участники рынка
Контактные линзы зарубежного производства составляют 99,9% от общего рынка. Источник, близкий к Johnson & Johnson, говорил, что российские компании предпринимали попытки наладить собственное производство в стране – но до продаж полученного продукта дело не дошло. Поэтому источник отмечает невозможность заменить продукты иностранных фирм на отечественные.
Существуют и другие иностранные компании, занимающиеся поставками и продажами контактных линз в России:
- Bausch & Lomb;
- CooperVision;
- Alcon;
- Ciba Vision.
Они не объявили о приостановке поставок в Россию, но пока что есть небольшой дефицит из-за сложностей с логистикой.
Пропадут ли контактные линзы с прилавков магазинов? Вряд ли. Возможно, ситуация так и ограничится повышением цен и дефицитом некоторых видов.