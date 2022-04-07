Что будет с контактными линзами в России: останется ли Acuvue, как изменятся цены

Как ведет себя лидер по продажам

Acuvue – американский бренд, специализирующийся на поставках и продаже линз. На данный момент он обеспечивает 50% продаж продукции в России в розницу и 70-80% – онлайн. В 2021-м компания завезла 55% от общего объема импорта (на 5,4 млрд рублей). Acuvue принадлежит компании Johnson & Johnson, которая 29 марта объявила о прекращении поставок в Россию. Вот текст официального заявления, а это главные моменты:

В Россию прекращены поставки средств личной гигиены. Но ничего о контактных линзах тогда не было сказано;

Также в России приостановлена реклама Johnson & Johnson, клинические испытания на территории страны и инвестиции в проекты.

Представители трех салонов оптики в интервью «Коммерсанту» отметили рост цен на линзы Acuvue. Пропадут ли товары этой фирмы с прилавков? Это вряд ли. Во всяком случае об этом лично сообщили представители компании:

«В связи с анонсом компании Johnson & Johnson о решении приостановить поставку средств личной гигиены и возникших разночтений сообщаем: контактные линзы Acuvue являются изделиями медицинского назначения и не попадают в список продукции, поставка которой будет приостановлена в России».