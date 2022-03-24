Как создавались гифки: это первое изображение в истории интернета, а формат даже хотели запретить
История появления гифок: сначала они были статичными картинками. Первое фото интернета – в формате GIF
В 1987 году компания CompuServe придумала, как быстрее загружать цветные изображения – благодаря алгоритму сжатия LZV. Алгоритм часто сравнивается с чемоданом, в который можно запихнуть все вещи и ничего не выкидывать. Так работает и с картинками: много информации умещается в одном изображении и никуда не теряется.
Упростилась и кодировка изображений. По привычке все записывали изображение так: «один черный пиксель, один черный пиксель, один черный пиксель». В CompuServe убрали лишние слова в коде и такие комбинации стали проще – «три черных пикселя». Сочетания пикселей разных цветов (например, синий+белый) для удобства тоже получили свои сокращения.
Новая технология GIF получилась удачной – изображения передавали даже медленные модемы. Первые два года гифки были статичными. В 1989 появилась обновленная версия GIF – с анимацией и возможностью добавить на гифку текст. Но прижилась и стала ассоциироваться с GIF именно анимация.
Уже с конца 80-х и начала 90-х гифки стали распространяться на компьютерах – новую утилиту добавляли на разные модели. Популярны стали дискеты с анимированными картинками. И в начале 90-х интернет поддерживал два формата изображений – JPEG и GIF. Гифка (пусть и статичной) была первой картинкой в интернете. Один программист загрузил по просьбе изображение женской пародийной группы Les Horribles Cernettes, когда даже не знал, что такое интернет.
За 30 лет технология GIF не сильно изменилась – она по-прежнему поддерживает всего 256 цветов, из-за чего гифки обычно не впечатляют качеством. Хотя есть технологии, которые делают гифки качественнее. И форматы, которые имитируют GIF, но ими не являются.
И что же значит слово GIF? Как правильно его произносить?
GIF – это аббревиатура. Graphics Interchange Format («Формат обмена изображениями»). И даже в англоязычной среде остаются споры, как правильно произносит аббревиатуру.
Создатель гифок Стивен Уилхайт в интервью 2013 года говорил, что правильно говорить не «гиф» (как почти все привыкли), а «джиф»:
«Оксфордский словарь английского языка считает допустимыми оба произношения, – сказал Уилхайт. – Они ошибаются. Это мягкое «G», слово произносится как JIF («джиф»). И точка».
Как гифки стали платными, и интернет объявил им войну: «В этот день мы сожжем все гифки»
В 1995 году патент на формат GIF приобрела компания Unisys Corp. Она объявила, что возьмет небольшое роялти (40-60 центов) с тех программ, которые используют GIF. Все взбунтовались, потому что технология математическая. Это то же самое, если бы Пифагор запатентовал свою теорему.
В 1997-м люди даже объявили «День, когда мы сожжем все гифки». Пришел новый формат – PNG, и многие предлагали переходить на него, удаляя гифки в знак протеста. Но тогда GIF был популярен как статичный формат. И только потом все осознали, что только GIF поддерживает анимированные изображения.
Патент на GIF закончился во всех странах в 2006 году. После этого технология стала общедоступной.
Самый популярный сервис гифок GIPHY отчитывался, что в день их пользователи загружают больше миллиарда гифок.