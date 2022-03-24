Как создавались гифки: это первое изображение в истории интернета, а формат даже хотели запретить

Уже с конца 80-х и начала 90-х гифки стали распространяться на компьютерах – новую утилиту добавляли на разные модели. Популярны стали дискеты с анимированными картинками. И в начале 90-х интернет поддерживал два формата изображений – JPEG и GIF. Гифка (пусть и статичной) была первой картинкой в интернете. Один программист загрузил по просьбе изображение женской пародийной группы Les Horribles Cernettes, когда даже не знал, что такое интернет.

За 30 лет технология GIF не сильно изменилась – она по-прежнему поддерживает всего 256 цветов, из-за чего гифки обычно не впечатляют качеством. Хотя есть технологии, которые делают гифки качественнее. И форматы, которые имитируют GIF, но ими не являются.

И что же значит слово GIF? Как правильно его произносить?

GIF – это аббревиатура. Graphics Interchange Format («Формат обмена изображениями»). И даже в англоязычной среде остаются споры, как правильно произносит аббревиатуру.