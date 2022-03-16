Как менялся ICQ (аська) и его популярность: от стартапа израильских разработчиков до роста скачиваний в Гонконге в 35 раз в 2021 году
ICQ – очень важный мессенджер для эпохи конца 1990-х и начала 2000-х. Его название происходит не из аббревиатуры, а из созвучия фразы I seek you – «ищу тебя». В России эти три буквы сразу же превратились в «аську».
В аське у каждого пользователя был уникальный номер учетной записи, по которому можно было найти контакт онлайн или офлайн. Там были переписки, статусы и боты. Разбираемся, как ICQ взлетел, почему исчез и чем еще живет сегодня.
Как менялась популярность ICQ: от 400 млн долларов в 1998-м до 400 тысяч пользователей в стране в 2020-м
🌼 Первая версия появилась в 1996 году, разработчик – израильская компания Mirabilis, авторы – четверо парней из Тель-Авива. Она поддерживала только текстовые сообщения и быстро набрала миллион пользователей.
🌼 В следующем году появились клиенты для Windows (3.1/95/NT) и Macintosh. К декабрю 1997-го аудитория достигла пяти миллионов человек, 1,3 млн из которых заходили ежедневно.
🌼 Летом 1998-го ICQ продан за $407 миллионов американскому провайдеру AOL.
🌼 За следующие семь лет внутри площадки реализованы дополнительные сервисы вроде звонка на телефон или передачи смс, обмена файлами и улучшенного поиска людей. К 2005 году ICQ набрал полмиллиарда пользователей. Это был его пик.
🥀 К 2010 году популярность окончательно снизилась, так что AOL продала ICQ всего за $187 миллионов фонду Digital Sky Technologies (совладелец – Алишер Усманов). В том же году ICQ вошла в состав Mail.ru Group (сейчас – VK). За несколько лет до этого в России уже использовались проприетарные клиенты вроде QIP.
🥀 В следующие годы ICQ обновила интерфейс, как для настольных, так и для мобильных платформ, ввела публичные чаты.
🌼 В апреле 2020-го выпущен обновленный мессенджер ICQ New: упор на групповое общение (аудио- и видеозвонки) до 30 человек, технологии искусственного интеллекта для расшифровки голосовых сообщений, платформа для создания ботов.
Сейчас аудитория ICQ не раскрывается. По данным Mediascope на 2020-й год, в нее входит более 400 тысяч россиян.
Почему ICQ утратила популярность
При медленном интернете прошлого ICQ был оптимальным мессенджером – совсем не требовательным к скорости и ресурсам: упор на текст, простые элементы интерфейса, минимум анимированных изображений. С развитием скорости и доступности интернета росли конкуренты с более разнообразным набором контента: музыка, видео, фото, более плавный интерфейс.
🤳 В начале 2000-х годов возник фейсбук – он давал ту же возможность общаться и уже был интереснее.
🤳 Набрал популярность скайп – бесплатные голосовые и видеозвонки привлекали куда больше утомительных текстовых разговоров.
🤳 В России появился вконтакте и перетянул все внимание на себя. Тоже можно было общаться плюс вк предлагал гораздо больше возможностей.
Еще одна причина – реклама, на которой пыталась зарабатывать компания AOL. Более простые клиенты вроде Mirands или QIP обладали теми же функциями, но без утомительной рекламы, а потом AOL заблокировала их всех. Часть пользователей ушла.
Кто сейчас пользуется ICQ
В 2020 году ежемесячная аудитория ICQ, по данным вк, составляла 11 миллионов пользователей во всем мире.
В начале 2021 года зафиксирован неожиданный всплеск активности со стороны пользователей из Гонконга – количество скачиваний взлетело в 35 раз. Обсуждались две причины, одна из которых – банальная ностальгия. Вторая – новые правила конфиденциальности данных в ватсапе, которые предусматривали их передачу фейсбуку.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед блокировкой телеграма говорил, что тестирует ICQ: «Пробуем и смотрим».
В 2022 году ожидается масштабное обновление ICQ.
Что сейчас предлагает ICQ
Функции описаны на официальном сайте:
- Голосовые сообщения и перевод их в текст.
- Ответ в одно касание или стикером.
- Видеозвонки до 50 участников, вебинары до 500 слушателей.
- Групповые чаты до 25 тысяч участников.
- Помимо номера можно делиться и никнеймом для поиска.
- Отправлять фото и видео можно без сжатия.
- Можно пользоваться готовыми ботами или создать своих.
Скачать ICQ можно там же – на официальном сайте.