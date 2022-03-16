Как менялся ICQ (аська) и его популярность: от стартапа израильских разработчиков до роста скачиваний в Гонконге в 35 раз в 2021 году

ICQ – очень важный мессенджер для эпохи конца 1990-х и начала 2000-х. Его название происходит не из аббревиатуры, а из созвучия фразы I seek you – «ищу тебя». В России эти три буквы сразу же превратились в «аську».

В аське у каждого пользователя был уникальный номер учетной записи, по которому можно было найти контакт онлайн или офлайн. Там были переписки, статусы и боты. Разбираемся, как ICQ взлетел, почему исчез и чем еще живет сегодня.

Как менялась популярность ICQ: от 400 млн долларов в 1998-м до 400 тысяч пользователей в стране в 2020-м

🌼 Первая версия появилась в 1996 году, разработчик – израильская компания Mirabilis, авторы – четверо парней из Тель-Авива. Она поддерживала только текстовые сообщения и быстро набрала миллион пользователей.