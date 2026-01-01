ICQ

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Бесплатная кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями
Год выхода
1996
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Материалы
Как менялся ICQ (аська) и его популярность: от стартапа израильских разработчиков до роста скачиваний в Гонконге в 35 раз в 2021 году
#ICQ
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