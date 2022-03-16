Чем заменить Slack: 10 альтернатив

Существуют аналоги Slack, их не менее двух десятков. Вот некоторые из них:

Dialog – российский менеджер с групповыми чатами и каналами. Например, им пользуется «Сбербанк», у которого СберЧат на базе Dialog объединяет более 250 тысяч сотрудников.

«Битрикс24» – видеозвонки можно проводить без ограничения по длительности. Подойдет бесплатно для 12 сотрудников с хранилищем в 5 Гб.

Discord – поддерживаются видеочаты, голосовые или просто текстовые. Изначально был мессенджером для геймеров, но освоил массовую аудиторию.

Mattermost – есть публичные и закрытые чаты, можно вести групповые звонки. Подойдет для разработчиков с открытым исходным кодом. Интерфейс практически идентичен Slack’у.

RocketChat – это сервер веб-чата, разработанный на JavaScript. В нем есть публичные и закрытые чаты, а также полный доступ к полной истории сообщений. Из него легко обращаться ко всем чатам из соцмедиа.

Flock – здесь ведется переписка в реальном времени, проводятся аудио- и видеоконференции. В нем есть инструменты повышения производительности и ряд дополнительных возможностей.