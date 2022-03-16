Чем заменить Slack: 10 альтернатив
Slack ограничил работу для российских клиентов, а некоторым даже отключил доступ. Это сделано из-за санкций США. Что произошло и что будет дальше – мы писали об этом в отдельном материале.
Существуют аналоги Slack, их не менее двух десятков. Вот некоторые из них:
Dialog – российский менеджер с групповыми чатами и каналами. Например, им пользуется «Сбербанк», у которого СберЧат на базе Dialog объединяет более 250 тысяч сотрудников.
«Битрикс24» – видеозвонки можно проводить без ограничения по длительности. Подойдет бесплатно для 12 сотрудников с хранилищем в 5 Гб.
Discord – поддерживаются видеочаты, голосовые или просто текстовые. Изначально был мессенджером для геймеров, но освоил массовую аудиторию.
Mattermost – есть публичные и закрытые чаты, можно вести групповые звонки. Подойдет для разработчиков с открытым исходным кодом. Интерфейс практически идентичен Slack’у.
RocketChat – это сервер веб-чата, разработанный на JavaScript. В нем есть публичные и закрытые чаты, а также полный доступ к полной истории сообщений. Из него легко обращаться ко всем чатам из соцмедиа.
Flock – здесь ведется переписка в реальном времени, проводятся аудио- и видеоконференции. В нем есть инструменты повышения производительности и ряд дополнительных возможностей.
Chanty – подходит для небольших команд с краткосрочными задачами. Бесплатный – до 10 человек. Он поддерживает чаты и голосовые сообщения.
Zulip – поддерживает интеграцию сторонних сервисов и ботов, есть публичные и закрытые каналы. Есть возможность проведения видеоконференций. Хранилище – до 5 Гб.
Fleep – интерфейс, который распределяет задачи в списки запланированных дел, нет ограничений только с членами команды – можно пригласить сторонних участников в чат.
Glip – в нем есть видеочат, управление командными проектами и задачами и командным календарем, много разных функций, доступных для поиска. Присоединиться к деловым встречам можно без скачивания дополнительного ПО.
Также есть возможность заменить Slack на Google Hangouts или Microsoft Teams, но последствия работы непредсказуемы и там – Google и Microsoft поддерживают санкции против России.