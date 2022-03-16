Slack и Mailchimp ограничивают работу в России: как это скажется на работе вашей компании

Бизнес-приложение Slack часто используется в России. Но теперь из-за санкций в работе Slack возникают серьезные проблемы.

Axios опубликовала заявление компании. Вот что известно:

• Slack принимает меры для соблюдения санкций США и других стран, поддерживая политику Salesforce, которой она принадлежит. В соответствии с законом, компания оставляет за собой право приостанавливать учетные записи без предварительного уведомления.

• Российские клиенты с платного тарифа переведены на бесплатный. Это значит, что не все возможности им будут доступны. Например, лимит в архиве переписок – лишь десять тысяч сообщений.

• Нельзя добавить новых участников из России.