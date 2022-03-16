Slack и Mailchimp ограничивают работу в России: как это скажется на работе вашей компании
Бизнес-приложение Slack часто используется в России. Но теперь из-за санкций в работе Slack возникают серьезные проблемы.
Axios опубликовала заявление компании. Вот что известно:
• Slack принимает меры для соблюдения санкций США и других стран, поддерживая политику Salesforce, которой она принадлежит. В соответствии с законом, компания оставляет за собой право приостанавливать учетные записи без предварительного уведомления.
• Российские клиенты с платного тарифа переведены на бесплатный. Это значит, что не все возможности им будут доступны. Например, лимит в архиве переписок – лишь десять тысяч сообщений.
• Нельзя добавить новых участников из России.
Известно, что еще 7 марта Salesforce заявила о прекращении работы с клиентами из России. Через пять дней клиенты Slack в России писали об удалении рабочих пространств и даже аккаунтов без предупреждения. Как правило, компании из России получают соответствующее письмо от Slack.
В декабре 2018 года Slack уже блокировал пользователей. Тогда объектами стали люди, посещавшие регионы и страны, которые находятся под санкциями США – Сирия, Иран, Северная Корея, Куба, Крым. Доступ был прекращен из-за «соблюдения законов США». Позже компания извинилась и уведомила пользователей, что блокировки по национальной принадлежности не был – во всем виноват сбой при плановых обновлений системы.
Помимо Slack отказывается работать и сервис для бизнес-рассылок Mailchimp. Материнская компания Intuit сообщила о приостановке учетных записей клиентов из России. Притом она подчеркнула, что не имеет существенного бизнеса в России.
Пользователи Mailchimp получают письма о блокировке аккаунтов. В нем также указывается, что в случае ошибочного отключения можно подать жалобу.