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мир
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#мир

Slack и Mailchimp ограничивают работу в России: как это скажется на работе вашей компании

11 часов назад

Бизнес-приложение Slack часто используется в России. Но теперь из-за санкций в работе Slack возникают серьезные проблемы.

Axios опубликовала заявление компании. Вот что известно:

•  Slack принимает меры для соблюдения санкций США и других стран, поддерживая политику Salesforce, которой она принадлежит. В соответствии с законом, компания оставляет за собой право приостанавливать учетные записи без предварительного уведомления.

•  Российские клиенты с платного тарифа переведены на бесплатный. Это значит, что не все возможности им будут доступны. Например, лимит в архиве переписок – лишь десять тысяч сообщений.

•  Нельзя добавить новых участников из России.

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Известно, что еще 7 марта Salesforce заявила о прекращении работы с клиентами из России. Через пять дней клиенты Slack в России писали об удалении рабочих пространств и даже аккаунтов без предупреждения. Как правило, компании из России получают соответствующее письмо от Slack.

В декабре 2018 года Slack уже блокировал пользователей. Тогда объектами стали люди, посещавшие регионы и страны, которые находятся под санкциями США – Сирия, Иран, Северная Корея, Куба, Крым. Доступ был прекращен из-за «соблюдения законов США». Позже компания извинилась и уведомила пользователей, что блокировки по национальной принадлежности не был – во всем виноват сбой при плановых обновлений системы.

Помимо Slack отказывается работать и сервис для бизнес-рассылок Mailchimp. Материнская компания Intuit сообщила о приостановке учетных записей клиентов из России. Притом она подчеркнула, что не имеет существенного бизнеса в России.

Пользователи Mailchimp получают письма о блокировке аккаунтов. В нем также указывается, что в случае ошибочного отключения можно подать жалобу.

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