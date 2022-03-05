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кино
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#кино

Назовите 50 самых рейтинговых фильмов всех времен. Игра на знание вкусов русскоязычных зрителей

05 марта, 18:58

В этой игре вам нужно назвать 50 лучших фильмов по версии пользователей «Кинопоиска». Вбивайте в строку ввода название фильма. Для иностранных фильмов можно вводить оригинальное название на латинице.

В качестве подсказок: год выхода фильма, жанр и оценка.

У вас есть десять минут, за каждый правильный ответ добавляется еще десять секунд. Поехали!

Все фото: filmstills.net / global look press
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