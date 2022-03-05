Кто такие Клара Цеткин и Роза Люксембург, за что они боролись и как создали праздник 8 марта
Клара Цеткин и Роза Люксембург – два деятеля начала ХХ века, которые обычно идут вместе и ассоциируются с зарождением феминизма.
Они действительно были подругами, поддерживали схожую идеологию, но по-разному повлияли на историю.
Клара Цеткин:
- Родилась в Саксонии, ее отец – набожный протестант и церковный органист. Цеткин училась на педагога и в университете увлеклась марксизмом. Она вышла замуж за Осипа Цеткина и покинула Германию, потому что Бисмарк запретил деятельность социалистов.
- Была редактором газеты «Равенство» (ее финансировал изобретатель техники Роберт Бош), писала много статей в поддержку прав женщин. Отвечала за идеологию феминизма в социал-демократической партии Германии.
- Во время Первой мировой войны проводила антивоенную конференцию, несколько раз арестовывалась.
- Была близка к раннему СССР и даже брала интервью у Ленина по вопросу женской эмансипации и «сексуальной морали».
- Возглавляла международный секретариат по делам женщин, который был создан Коммунистическим интернационалом.
Роза Люксембург
- Родилась в польском городе Замосце, который тогда принадлежал Российской империи. Уже студенткой участвовала в революционном подполье и уехала в Швейцарию.
- За активизм и политическую позицию несколько раз арестовывалась и сидела в тюрьме. Люксембург постоянно участвовала в социальных движениях и забастовках (чаще, чем Цеткин). Историк
- По-разному относилась к советской власти, но после революции 1917 года писала, что не одобряет стремление большевиков к диктатуре. Но Люксембург все равно осталась в идеологии СССР как важная фигура, появлялась на почтовых марках.
- Люксембург была радикальнее, чем Цеткин, распространяла брошюры по забастовкам. Но тоже выступала против Первой мировой.
- Руководила учредительным съездом компартии Германии, хотя эта партия не была популярной. Была одной из главных участниц январского восстания 1919 года в Берлине – важного этапа революции Германской империи.
Цеткин и Люксембург придумали праздник 8 марта?
Проблема прав женщин больше волновала Цеткин. Люксембург не сильно увлекалась феминизмом. Появление праздника 8 марта – это заслуга Цеткин, которая часто выступала за трудовую реформу для женщин и всеобщее избирательное право.
Идею Цеткин и ее соратницы взяли у американских рабочих. Сначала праздник отмечался в случайные даты – в конце февраля и начале марта. Дата 8 марта утвердилась на съезде Интернационала, который проходил в СССР.
В каких отношениях были Цеткин и Люксембург?
Вопрос, который всех интересует – Цеткин и Люксембург были в любовных отношениях? На нескольких фото Цеткин и Люксембург идут под руку, но вряд ли у них были отношения. Об этом нет никаких свидетельств, только догадки. Тем более, обе несколько раз были замужем.
Цеткин. В браке Осипом Цеткин родила двух сыновей. После его смерти, в 40 лет, вышла замуж за художника Георга Цунделя.
Люксембург. Дважды была замужем, один раз фиктивно для получения гражданства. Еще у нее был роман с сыном Цеткин, Костей. Это подтверждает интимная переписка из 600 писем, которые были опубликованы в 1960-х. Есть предположения, что из-за связи сына у Цеткин ухудшилось отношения с Люксембург.
Последние годы жизни. Цеткин оппонировала Гитлеру и умерла в Подмосковье, Люксембург убили и до сих пор неизвестно, где ее тело
Люксембург убили в 1919 году. Ее убийством руководил ультраправый немецкий офицер Вальдемар Пабст. Люксембург ударили прикладом по голове и выбросили в канал реки. Скоро ее тело нашли и похоронили, но у историков есть сомнения, что это тело Люксембург.
В 2009 году проводилась ДНК-экспертиза, которая дала только 40% вероятности, что в могиле Люксембург захоронена именно она. Сложности экспертизы связаны с тем, что для сравнения ДНК есть только материал дальней родственницы Люксембург. Исследователи рассчитывали на слюну на почтовых марках, но Люксембург смачивала их влажной тряпкой.
После убийства Люксембург Цеткин продолжила работу в коммунистической партии и в 75-летнем возрасте стала старейшим членом рейхстага. Она открыла парламентские слушания с 40-минутной критикой Гитлера и его партии. Скоро Гитлер запретил в стране коммунистов – он обвинил их в поджоге рейхстага, Цеткин вернулась в Москву, получила орден Ленина и скоро умерла после болезни в 1933 году. Ее прах находится в некрополе у Кремлевской стены.