Кто такие Клара Цеткин и Роза Люксембург, за что они боролись и как создали праздник 8 марта

Цеткин и Люксембург придумали праздник 8 марта?

Проблема прав женщин больше волновала Цеткин. Люксембург не сильно увлекалась феминизмом. Появление праздника 8 марта – это заслуга Цеткин, которая часто выступала за трудовую реформу для женщин и всеобщее избирательное право.

Идею Цеткин и ее соратницы взяли у американских рабочих. Сначала праздник отмечался в случайные даты – в конце февраля и начале марта. Дата 8 марта утвердилась на съезде Интернационала, который проходил в СССР.

В каких отношениях были Цеткин и Люксембург?

Вопрос, который всех интересует – Цеткин и Люксембург были в любовных отношениях? На нескольких фото Цеткин и Люксембург идут под руку, но вряд ли у них были отношения. Об этом нет никаких свидетельств, только догадки. Тем более, обе несколько раз были замужем.

Цеткин. В браке Осипом Цеткин родила двух сыновей. После его смерти, в 40 лет, вышла замуж за художника Георга Цунделя.

Люксембург. Дважды была замужем, один раз фиктивно для получения гражданства. Еще у нее был роман с сыном Цеткин, Костей. Это подтверждает интимная переписка из 600 писем, которые были опубликованы в 1960-х. Есть предположения, что из-за связи сына у Цеткин ухудшилось отношения с Люксембург.