«В Питере говно – пока так». Все ругают плохую уборку снега и мусора, а «Ленинград» с песней про это вернулся в топ ютуба
15 января группировка «Ленинград» выпустила клип «Пока так». 16 января он держится на втором месте в музыкальных трендах ютуба. Первое место – клип Моргенштерна «Почему», у которого уже 3,9 миллиона просмотров. Песня «Ленинграда» пока перешла за отметку в 500 тысяч.
Мы не можем оставить ссылку на конкретный клип в этом материале, потому что в словах песни есть мат. Вы легко найдете ее на ютуб-канале группировки «Ленинград». В песне упоминается губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Оставим здесь ключевые фразы:
🔊 «Надо ж так загадить город».
🔊 «В Питере говно – пока так».
🔊 «Инсталляция помоев».
🔊 «Ноги б не сломать зимой».
🔊 «То сосульки, то сугробы – здесь отходы и говнище».
В клипе есть кадры сугробов и заполненных мусорных баков:
Почему «Ленинград» поет о сугробах в Санкт-Петербурге?
Критика губернатора Беглова за неубранный снег с каждым днем выходит на новый уровень. У станции метро «Сенная площадь» люди писали оскорбления в адрес губернатора на сугробах – после этого коммунальщики их убрали. «Бумага» рассказывала в большом материале, что местные СМИ теперь тоже обсуждают уборку снега, а в соцсетях о ней массово пишут боты.
Сам Александр Беглов уже высказывался об уборке снега. Сначала он брал на себя личную ответственность за ситуацию. Говорил и о перестановках – Беглов снял с должностей несколько руководителей. Еще отчитывался о проверках, которые нашли нарушения в работе коммунальщиков. 30 декабря Беглов дал полноценное интервью телеканалу «Санкт-Петербург».
«Фонтанка» записала его слова из того интервью: «Дворы кто убирает? Управляющие компании. Кто с крыш должен убирать снег? Они. Что они делают? Ну, не все. Скидывают снег на улицы. Нужно синхронизировать уборку крыш с тротуарами. А со двора куда вывозится снег? На дорогу. Получается двойная, тройная уборка дорог».
Ситуация стала чуть лучше, но проблема осталась.
Почему «Ленинград» поет о мусоре в Санкт-Петербурге?
Проблема мусора в Санкт-Петербурге проявилась в начале января. Она связана с реформой. С 1 января 2022 года компания «Невский экологический оператор» единолично курирует обращение с отходами. У нее есть группа вконтакте, где появляются новости по ситуации. Январские проблемы там объяснялись плохим вывозом мусора в последние дни декабря.
14 января компания рассказала, что на 96,5% площадок осуществляется своевременный вывоз отходов. В комментариях к посту – недовольные жители. Еще с 30 декабря компания открыла горячую линию для всех подобных претензий. В праздничные выходные компания ежедневно получала от 700 до 900 обращений и фотографий заполненных баков.
Александр Беглов публично не комментировал проблемы с введением мусорной реформы. Зато активизировались местные активисты из группы «Молодой Петербург». Они переоделись в крыс и сравнили ситуацию в городе с крысиным королевством. Солист группы The Hatters Юрий Музыченко вообще назвал Санкт-Петербург столицей мусора, когда увидел заполненные баки во дворе.
Как вернулся «Ленинград»?
У выхода такого клипа от «Ленинграда» есть социальная актуальность. Тут же важен контекст по карьере Сергея Шнурова. С весны 2021 года он занимается новым проектом «Зоя». Там уже появлялся альбом. Солистка «Зои» Ксения Руденко участвует и в новой песне Шнурова «Пока так». «Ленинград» и «Зоя» вместе пели и в новогодние выходные на фестивале вконтакте.
За месяц до выхода «Пока так» на ютуб-канале «Ленинграда» появилось видео «Сюрприз». Это совместная песня с «Зоей». Видео собрало более 500 тысяч просмотров, но представляет собой обычный черный экран с песней на фоне. Год назад «Ленинград» выпускал песню «Миг» – она набрала на ютубе 3,5 миллиона просмотров.
Людям из Санкт-Петербурга понравился социальный посыл нового клипа группировки «Ленинград», но они отмечают и другой важный факт. Шнуров напевает мелодию «Город над вольной Невой».