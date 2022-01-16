«В Питере говно – пока так». Все ругают плохую уборку снега и мусора, а «Ленинград» с песней про это вернулся в топ ютуба

Почему «Ленинград» поет о сугробах в Санкт-Петербурге?

Критика губернатора Беглова за неубранный снег с каждым днем выходит на новый уровень. У станции метро «Сенная площадь» люди писали оскорбления в адрес губернатора на сугробах – после этого коммунальщики их убрали. «Бумага» рассказывала в большом материале, что местные СМИ теперь тоже обсуждают уборку снега, а в соцсетях о ней массово пишут боты.

Сам Александр Беглов уже высказывался об уборке снега. Сначала он брал на себя личную ответственность за ситуацию. Говорил и о перестановках – Беглов снял с должностей несколько руководителей. Еще отчитывался о проверках, которые нашли нарушения в работе коммунальщиков. 30 декабря Беглов дал полноценное интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

«Фонтанка» записала его слова из того интервью: «Дворы кто убирает? Управляющие компании. Кто с крыш должен убирать снег? Они. Что они делают? Ну, не все. Скидывают снег на улицы. Нужно синхронизировать уборку крыш с тротуарами. А со двора куда вывозится снег? На дорогу. Получается двойная, тройная уборка дорог».

Ситуация стала чуть лучше, но проблема осталась.