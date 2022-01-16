Ленинград
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ленинград

«В Питере говно – пока так». Все ругают плохую уборку снега и мусора, а «Ленинград» с песней про это вернулся в топ ютуба

3 часа назад
Александр Плеханов

скриншот из клипа «Пока так»

15 января группировка «Ленинград» выпустила клип «Пока так». 16 января он держится на втором месте в музыкальных трендах ютуба. Первое место – клип Моргенштерна «Почему», у которого уже 3,9 миллиона просмотров. Песня «Ленинграда» пока перешла за отметку в 500 тысяч. 

Мы не можем оставить ссылку на конкретный клип в этом материале, потому что в словах песни есть мат. Вы легко найдете ее на ютуб-канале группировки «Ленинград». В песне упоминается губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Оставим здесь ключевые фразы:

🔊 «Надо ж так загадить город».

🔊 «В Питере говно – пока так».

🔊 «Инсталляция помоев».

🔊 «Ноги б не сломать зимой».

🔊 «То сосульки, то сугробы – здесь отходы и говнище».

В клипе есть кадры сугробов и заполненных мусорных баков:

скриншот из клипа «Пока так»

скриншот из клипа «Пока так»

Почему «Ленинград» поет о сугробах в Санкт-Петербурге?

Критика губернатора Беглова за неубранный снег с каждым днем выходит на новый уровень. У станции метро «Сенная площадь» люди писали оскорбления в адрес губернатора на сугробах – после этого коммунальщики их убрали. «Бумага» рассказывала в большом материале, что местные СМИ теперь тоже обсуждают уборку снега, а в соцсетях о ней массово пишут боты.

Сам Александр Беглов уже высказывался об уборке снега. Сначала он брал на себя личную ответственность за ситуацию. Говорил и о перестановках – Беглов снял с должностей несколько руководителей. Еще отчитывался о проверках, которые нашли нарушения в работе коммунальщиков. 30 декабря Беглов дал полноценное интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

«Фонтанка» записала его слова из того интервью: «Дворы кто убирает? Управляющие компании. Кто с крыш должен убирать снег? Они. Что они делают? Ну, не все. Скидывают снег на улицы. Нужно синхронизировать уборку крыш с тротуарами. А со двора куда вывозится снег? На дорогу. Получается двойная, тройная уборка дорог». 

Ситуация стала чуть лучше, но проблема осталась.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Почему «Ленинград» поет о мусоре в Санкт-Петербурге?

Проблема мусора в Санкт-Петербурге проявилась в начале января. Она связана с реформой. С 1 января 2022 года компания «Невский экологический оператор» единолично курирует обращение с отходами. У нее есть группа вконтакте, где появляются новости по ситуации. Январские проблемы там объяснялись плохим вывозом мусора в последние дни декабря.

14 января компания рассказала, что на 96,5% площадок осуществляется своевременный вывоз отходов. В комментариях к посту – недовольные жители. Еще с 30 декабря компания открыла горячую линию для всех подобных претензий. В праздничные выходные компания ежедневно получала от 700 до 900 обращений и фотографий заполненных баков.

Александр Беглов публично не комментировал проблемы с введением мусорной реформы. Зато активизировались местные активисты из группы «Молодой Петербург». Они переоделись в крыс и сравнили ситуацию в городе с крысиным королевством. Солист группы The Hatters Юрий Музыченко вообще назвал Санкт-Петербург столицей мусора, когда увидел заполненные баки во дворе.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Как вернулся «Ленинград»?

У выхода такого клипа от «Ленинграда» есть социальная актуальность. Тут же важен контекст по карьере Сергея Шнурова. С весны 2021 года он занимается новым проектом «Зоя». Там уже появлялся альбом. Солистка «Зои» Ксения Руденко участвует и в новой песне Шнурова «Пока так». «Ленинград» и «Зоя» вместе пели и в новогодние выходные на фестивале вконтакте.

За месяц до выхода «Пока так» на ютуб-канале «Ленинграда» появилось видео «Сюрприз». Это совместная песня с «Зоей». Видео собрало более 500 тысяч просмотров, но представляет собой обычный черный экран с песней на фоне. Год назад «Ленинград» выпускал песню «Миг» – она набрала на ютубе 3,5 миллиона просмотров. 

Людям из Санкт-Петербурга понравился социальный посыл нового клипа группировки «Ленинград», но они отмечают и другой важный факт. Шнуров напевает мелодию «Город над вольной Невой».

Ютуб-канал «Ленинграда»

Ютуб-канал «Ленинграда»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Еще по теме
Канье Уэст выпустил трек – и начался шум: из-за чучела обезьяны без кожи на обложке и угроз новому парню Кардашьян в тексте
Группа ДДТ собрала 25 миллионов рублей на донатах для новой музыки и аппаратуры. Это рекорд для России
Почему Канье Уэст сменил имя на Ye и как он к этому пришел. Так пишется слово «ты» в Библии
В чем секрет песни Baby Shark – первого в истории ютуба видео с 10 млрд просмотров. Кто это придумал и кто на этом зарабатывает
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ленинград