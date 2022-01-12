На Кубке Африки неспокойно из-за войны: талисман ходил в бронежилете, сборная ушла с тренировки после стрельбы повстанцев
Сборная Мали перед стартом на Кубке Африки отменяла тренировки, потому что боялась за безопасность. Мали базируется в городе Буэа на юго-западе Камеруна. В это же время город пытались штурмовать сепаратисты. В перестрелке на центральном рынке погибли люди.
Матч Мали с Тунисом проходил всего в 20 км он этих событий.
Это был не единственный инцидент: взрывы, прогулки под охраной военных и плакаты с призывами не приезжать
Кубок Африки-2021 в Камеруне совсем не выглядит безопасным.
💣 Незадолго до старта Кубка Африки в Лимбе уже был взрыв в центре города.
💣 В Буэа было два взрыва, один из которых – в университете.
💣 Вот так гуляет сборная Мавритании у отеля. В сопровождении военных.
💣 В бронижелете был маскот, который ездил по городам в поддержку турнира. Тоже под охраной.
Сепаратисты, которые конфликтуют с правительственными войсками Камеруна, называют юго-западную часть страны Амбазонией и выступают за ее отделение от камерунских территорий. Временное правительство Амбазонии строго рекомендовало не проводить там матчи Кубка Африки. Оно обращалось к ФИФА, Африканской конфедерации футбола (КАФ) и шести сборным, которые должны по плану находиться на этой территории.
Из Камеруна Кубок Африки уже переносился
Он должен был состояться в 2019 году, но экстренно переехал в Египет. Официально – из-за неготовности объектов. Но проблема гражданской войны или англоязычного кризиса существовала уже тогда.
Что вообще происходит внутри Камеруна? Что за Амбазония? Из-за чего погибают люди? Кто и почему хочет стать независимым?
Изначально после Первой мировой войны Камерун разделился между французским и английским мандатами Лиги наций. В 1960 году французский Камерун стал независимым, британская южная часть также отошла к нему.
⚔️ Народы Южного Камеруна были недовольны тем, что не получили независимость. Они не хотели присоединяться к Французскому Камеруну, но другого варианта или выбора не существовало. Так появилась Федеративная Республика Камерун с двумя звездами на флаге, обозначавших два государства. В 1972-м Камерун стал называться Объединенной Республикой, а на флаге осталась одна звезда.
В Африке много стран с похожими красно-желто-зелеными флагами (например, на Кубке Африки-2021 таких семь). Это жест от всех Эфиопии за независимость
⚔️ В 1982 году президентом Камеруна стал Поль Бийя – и он правит до сих пор, держа власть 40 лет (в следующем месяце ему исполнится 89). Бийя считается профранцузским политиком. Южный Камерун несколько раз пытался стать независимым государством под названием Амбазония. Например, в середине 1990-х на референдуме с участием 315 тысяч человек 99% высказались за независимость, но последовавшие протесты были подавлены силой камерунской армии.
⚔️ В 2016-м начались протесты учителей и юристов против назначения франкоязычных судей в англоязычных регионах. Военные и спецслужбы их также подавляли.
⚔️ В 2017-м сепаратистские движения объявили о независимости Амбазонии, и позже президент Камеруна объявил ей войну. Силы Самообороны Амбазонии потребовали закрытия всех неправильных школ на своей территории и сожгли те, которые не подчинились.
⚔️ С тех пор боевые действия продолжаются, гибнут люди, происходят теракты, аресты и пожизненные заключения. Летом 2020 года в столице Амбазонии Буэа правительственные силы Камеруна занимались арестом граждан от 16 до 50 лет. Через несколько месяцев после теракта всеми жертвами оказались дети.
⚔️ В Амбазонии – серьезный гуманитарный кризис. По данным UNICEF, более миллиона людей там нуждаются в помощи. Норвежский совет по делам беженцев назвал амбазонский кризис самым забытым в мире. Цифры ужасающие: 3500 человек убиты, 700 тысяч эмигрировали, примерно 850 тысяч детей лишены образования.
На Кубке Африки в этой зоне находится только стадион в Лимбе. Но опасность существует еще в двух городах – Бафуссаме и Дуале. Они находятся вплотную к границе.
Тот матч Мали состоялся?
Да, он открывал последний игровой день первого тура и вышел очень странным. Выиграла как раз сборная Мали – 1:0 у Туниса. Гол забил форвард «Сарпсборга» Ибраима Коне, но доигрывала команда вдесятером из-за удаления 20-летнего нападающего «Реймса» Эль Билала Туре.
В конце возник необъяснимый инцидент. Судья матча сначала дал финальный свисток на 85-й минуте, но после подсказки возобновил игру. Затем дал его после 89 минут и 49 секунд, хотя во втором тайме были остановки из-за ВАР, а еще удаление и семь замен.
Уже во время пресс-конференции малийского тренера было объявлено, что надо доиграть три минуты. Малийцы ждали на поле, но Тунис не появился – так была зафиксирована победа Мали. «Никогда такого не видел. Там легко можно было добавить 7-8 минут сверху», – возмутился тренер Туниса Мондхер Кебайер.
Редко когда посты в твиттере Кубка Африки комментируются больше 50 раз. Но в этом, где твиттер сообщил об окончании матча, всего за несколько часов уже более 600 комментариев. В одном из них даже есть информация, что этот судья не так давно обвинялся в коррупции.
Сейчас проблема Кубка Африки не только в войне
Коронавирус тоже сильно мешает. К началу турнира сразу несколько сборных подходили с потерями из-за него. Например, у Сенегала заболели Эдуар Менди и Кулибали, а Тунис остался без капитана Мсакни. Но главный скандал состоялся вокруг стартового матча.
Сборная Буркина-Фасо получила девять положительных тестов и возмутилась: изначально к ней прибыла медслужба, не имевшая отношения к КАФ, а потом приехала уже авторизованная, но нарушила протокол, по которому тесты нужно брать за двое суток до матча.
Команда запротестовала, даже считала это заговором в пользу хозяев-камерунцев но на поле вышла. И проиграла из-за двух пенальти – 1:2.