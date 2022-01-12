На Кубке Африки неспокойно из-за войны: талисман ходил в бронежилете, сборная ушла с тренировки после стрельбы повстанцев

Сборная Мали перед стартом на Кубке Африки отменяла тренировки, потому что боялась за безопасность. Мали базируется в городе Буэа на юго-западе Камеруна. В это же время город пытались штурмовать сепаратисты. В перестрелке на центральном рынке погибли люди.

Матч Мали с Тунисом проходил всего в 20 км он этих событий.

Это был не единственный инцидент: взрывы, прогулки под охраной военных и плакаты с призывами не приезжать

Кубок Африки-2021 в Камеруне совсем не выглядит безопасным.

💣 Незадолго до старта Кубка Африки в Лимбе уже был взрыв в центре города.

💣 В Буэа было два взрыва, один из которых – в университете.

💣 Вот так гуляет сборная Мавритании у отеля. В сопровождении военных.