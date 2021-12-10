Как появился Crazy Frog. Почему он изображал мопед? Кто и зачем возрождает его сейчас? И главное: куда делся нарисованный пенис?

Crazy Frog появился как шутка студентов, но не принес им денег. Из-за дикой популярности лягушки Великобритания издала специальный закон

История Crazy Frog началась в 1997 году. 17-летний студент Даниэль Мальмедаль записал, как подражает звукам мопедов своих друзей:

«Мы иногда смеялись до слез, потому что было очень похоже на звук двигателя. Друзья посчитали это очень забавным. Я всегда подражал всему, даже звуку открывающейся двери».

Друг Мальмедаля загрузил его запись в интернет. И ее быстро нашло шведское телевидение, которое предложило Мальмедалю показать звук мопеда в эфире. Так этот «трынь-трынь» впервые завирусился на простеньких сайтах, где был лишь анимация заводящейся машины и забавный звук.

Скоро другой швед Варнквист нарисовал ту самую лягушку (ушло 6-8 недель), вдохновившись звуками Мальмедаля: «У меня не было никаких коммерческих намерений, мне просто понравился необычный звук».