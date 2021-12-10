Как появился Crazy Frog. Почему он изображал мопед? Кто и зачем возрождает его сейчас? И главное: куда делся нарисованный пенис?
Crazy Frog вернулся спустя 11 лет. И как всегда – не с оригинальной песней, а с мэшапом. Слова взяты из трека «It's tricky» рэп-группы RUN DMC, музыка – «M to the B» рэперши Millie B. Ее песня звучит в самом залайканном тиктоке 2020 года (30 миллионов).
Да, Crazy Frog очень хочет в тренды.
Crazy Frog появился как шутка студентов, но не принес им денег. Из-за дикой популярности лягушки Великобритания издала специальный закон
История Crazy Frog началась в 1997 году. 17-летний студент Даниэль Мальмедаль записал, как подражает звукам мопедов своих друзей:
«Мы иногда смеялись до слез, потому что было очень похоже на звук двигателя. Друзья посчитали это очень забавным. Я всегда подражал всему, даже звуку открывающейся двери».
Друг Мальмедаля загрузил его запись в интернет. И ее быстро нашло шведское телевидение, которое предложило Мальмедалю показать звук мопеда в эфире. Так этот «трынь-трынь» впервые завирусился на простеньких сайтах, где был лишь анимация заводящейся машины и забавный звук.
Скоро другой швед Варнквист нарисовал ту самую лягушку (ушло 6-8 недель), вдохновившись звуками Мальмедаля: «У меня не было никаких коммерческих намерений, мне просто понравился необычный звук».
Когда Мальмедаль узнал, что лягушка говорит его голосом, он сам пришел к Варнквисту с предложением. Они договорились и зарегистрировали Crazy Frog. И к ним в начале нулевых обратился производитель рингтонов Jamster, который выкупил права на лягушку. При этом Мальмедаль признался, что Crazy Frog не сделал их с Варнквистом богатыми.
Зато Crazy Frog был везде – в интернете и телевизоре, – рекламируя актуальные тогда рингтоны для телефонов. И оседал в ушах вообще всех через несколько клипов с ремиксами. Ремикс Axel F – самый популярный. На ютуб он был загружен только в 2009-м, когда эпоха лягушки уже уходила, но все равно собрал за эти годы три миллиарда просмотров.
Журналисты спрашивали Мальмедаля, не чувствует ли он ответственности, что от Crazy Frog никуда не спрятаться. Он отвечал, что уже не контролирует эффект и ничего не может с этим поделать.
Зато смогла Великобритания. В 2005 году страна запретила рекламу с рингтонами до девяти вечера, потому что дети покупали на телефон мелодии Crazy Frog и думали, что платят за это три фунта. Но они платили три фунта за неделю использования.
Лягушка так надоела людям, что особо способные хейтеры создали отдельный сайт, где любой пользователь смог бы ее убить.
Кто и как возрождает Crazy Frog: твиттер, тикток, NFT-токены. Все – кроме того самого пениса
2009 год – последний, когда Crazy Frog активничал: выходили ремиксы и гоночная видеоигра.
Внезапно 22 апреля 2021 года Crazy Frog получил твиттер и анонсировал возвращение.
В твиттере Crazy Frog давит на ностальгию, вспоминает 2005-й и в день Супербоула признается, что любит другой футбол.
Главный вопрос к новой лягушке – куда пропал его пугающий пенис? В новых роликах он появляется уже без него. Вот как было в нулевые.
И вот как стало.
Создатели объясняют, что сейчас не могут распространять прошлую версию лягушки в американских медиа – теперь это считается порнографией.
На лягушку с пенисом жаловались и в нулевые, но создатели не хотели убирать член: «Это же как член ребенка. Crazy Frog умом и телом абсолютный ребенок. Он изначально родился, как и все мы».
Все это только начало возвращения. Дальше Crazy Frog получит фильм (уже состоялся просмотр первой версии), NFT-токены и музыкальный альбом.
Почему вообще вернулся Crazy Frog? Вероятно, из-за тиктока, где он может быть популярным. В этом признается один из главных людей Sony Вольфганг Босс:
«Когда Crazy Frog появился, никакого тиктока не было. Теперь это главная платформа для распространения забавных музыкальных вещей».
Нынешний обладатель права на лягушку Зигфрид Содерберг говорит, что теперь Crazy Frog стал свежее и у него появился потенциал на более долгую жизнь, чем в нулевые:
«Crazy Frog не заслуживает того, чтобы просто быть рекламой рингтонов. На этот раз мы хотим сделать все правильно, чтобы у нас были смешные песни, смешные сериалы, забавные маленькие книжки. Сделать так, чтобы он прожил долго, как мы хотели в прошлый раз».