Месси – лучший игрок мира, Рапино – лучшая футболистка. Тут все обладатели наград ФИФА
The Best FIFA Football Awards – награды, которые ФИФА вручает футболистам, тренерам и болельщикам, отслеживая их активность с июля по июль. Ранее призы вручались совместно с France Football, где также фигурировала награда «Золотой мяч». Сейчас у ФИФА отдельная премия.
Награждение прошло в театре «Ла Скала» в Милане.
Лучший футболист мира – Лионель Месси («Барселона»)
- 2018: Модрич
- 2017: Роналду
- 2016: Роналду
Лучшая футболистка мира – Меган Рапино (сборная США)
- 2018: Марта
- 2017: Мартенс
- 2016: Ллойд
Лучший голкипер мира – Алисон («Ливерпуль»)
- 2018: Куртуа
- 2017: Буффон
Лучший вратарь мира у женщин – Сари ван Веенендаал (Голландия)
Лучший тренер мира – Юрген Клопп («Ливерпуль»)
- 2018: Дешам
- 2017: Зидан
- 2016: Раньери
Лучший тренер женской команды – Жиль Эллис (сборная США)
- 2018: Педрос
- 2017: Виегман
- 2016: Найд
Награда FIFA Fair Play – Марсело Бьелса («Лидс»)
- 2018: Ти
- 2017: Коне
- 2016: «Атлетико Насьональ»
Премия имени Пушкаша за самый красивый гол – Даниэль Жори («Дебрецен»)
- 2018: Салах
- 2017: Жиру
- 2016: Субри
Посмотреть гол Жори можно на официальном YouTube-канале ФИФА.
Премия лучшим фанатам – Сильвия Грекко (Бразилия)
- 2018: Перу
- 2017: «Селтик»
- 2016: «Боруссия» Д и «Ливерпуль»
Лучшие 11 у мужчин – Алисон, Рамос, Марсело, ван Дейк, де Лигт, де Йонг, Роналду, Мбаппе, Э.Азар, Модрич, Месси.
Лучшие 11 у женщин – ван Веенендаал, Ренар, Бронз, О’Хара, Фишер, Анри, Лавель, Эртц, Морган, Рапино, Марта.