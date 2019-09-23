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#ФИФА #Футбол #Лионель Месси #Юрген Клопп #Алекс Морган #Вирджил ван Дейк #Меган Рапино

Месси – лучший игрок мира, Рапино – лучшая футболистка. Тут все обладатели наград ФИФА

23 сентября 2019, 23:40

Твиттер ФИФА

The Best FIFA Football Awards – награды, которые ФИФА вручает футболистам, тренерам и болельщикам, отслеживая их активность с июля по июль. Ранее призы вручались совместно с France Football, где также фигурировала награда «Золотой мяч». Сейчас у ФИФА отдельная премия.

Награждение прошло в театре «Ла Скала» в Милане.

Лучший футболист мира – Лионель Месси («Барселона»)       

  • 2018: Модрич
  • 2017: Роналду
  • 2016: Роналду

Лучшая футболистка мира – Меган Рапино (сборная США)

  • 2018: Марта
  • 2017: Мартенс
  • 2016: Ллойд

Лучший голкипер мира – Алисон («Ливерпуль»)

  • 2018: Куртуа
  • 2017: Буффон

Лучший вратарь мира у женщин – Сари ван Веенендаал (Голландия)

Лучший тренер мира – Юрген Клопп («Ливерпуль»)

  • 2018: Дешам
  • 2017: Зидан
  • 2016: Раньери

Лучший тренер женской команды – Жиль Эллис (сборная США)

  • 2018: Педрос
  • 2017: Виегман
  • 2016: Найд

Награда FIFA Fair Play – Марсело Бьелса («Лидс»)

  • 2018: Ти
  • 2017: Коне
  • 2016: «Атлетико Насьональ»

Премия имени Пушкаша за самый красивый гол – Даниэль Жори («Дебрецен»)

  • 2018: Салах
  • 2017: Жиру
  • 2016: Субри

Посмотреть гол Жори можно на официальном YouTube-канале ФИФА.

Премия лучшим фанатам – Сильвия Грекко (Бразилия)

  • 2018: Перу
  • 2017: «Селтик»
  • 2016: «Боруссия» Д и «Ливерпуль»

Лучшие 11 у мужчин – Алисон, Рамос, Марсело, ван Дейк, де Лигт, де Йонг, Роналду, Мбаппе, Э.Азар, Модрич, Месси.

Лучшие 11 у женщин – ван Веенендаал, Ренар, Бронз, О’Хара, Фишер, Анри, Лавель, Эртц, Морган, Рапино, Марта.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
И все-таки победитель должен был быть другим. Или нет?
Мы тоже в шоке, что ван Дейк не стал лучшим игроком ФИФА. Просто факты в его пользу
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