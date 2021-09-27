Бабел записал дисс на бывшего партнера по сборной Афеллая: назвал банкротом в тупике. Сам Афеллай в шоке: ведь они никогда не ругались

Голландец Райан Бабел сейчас играет за «Галатасарай». Ему 34 года, еще весной вызывался в сборную Нидерландов. Параллельно с игровой карьерой Бабел занимается музыкой. 25 сентября он выпустил трек Open Letter. В описании к песне написано, что в ней Бабел рассуждает о футбольной карьере, взаимоотношениях с другими игроками и аналитиками.

Основная часть последнего пункта – наезд на бывшего партнера по сборной Нидерландов Ибраима Афеллая. В феврале 2021 года Афеллай завершил футбольную карьеру. Тогда же он стал экспертом на телевидении. Вместе с Бабелом он пересекался в сборной Нидерландов, но за один клуб они никогда не играли.

Бабел поет: «Бро, я не помню тебя по «Барсе». Возможно, только по ПСВ. О, теперь ты аналитик? Хм, вот как. Слышал, что ты разорился, братан. Ты говоришь то, о чем ничего не знаешь. Но я все понимаю, ведь твоя карьера зашла в тупик». Особый акцент он сделал именно на словах о банкротстве Афеллая.

Так выглядит клип на эту песню: