Бабел записал дисс на бывшего партнера по сборной Афеллая: назвал банкротом в тупике. Сам Афеллай в шоке: ведь они никогда не ругались
Голландец Райан Бабел сейчас играет за «Галатасарай». Ему 34 года, еще весной вызывался в сборную Нидерландов. Параллельно с игровой карьерой Бабел занимается музыкой. 25 сентября он выпустил трек Open Letter. В описании к песне написано, что в ней Бабел рассуждает о футбольной карьере, взаимоотношениях с другими игроками и аналитиками.
Основная часть последнего пункта – наезд на бывшего партнера по сборной Нидерландов Ибраима Афеллая. В феврале 2021 года Афеллай завершил футбольную карьеру. Тогда же он стал экспертом на телевидении. Вместе с Бабелом он пересекался в сборной Нидерландов, но за один клуб они никогда не играли.
Бабел поет: «Бро, я не помню тебя по «Барсе». Возможно, только по ПСВ. О, теперь ты аналитик? Хм, вот как. Слышал, что ты разорился, братан. Ты говоришь то, о чем ничего не знаешь. Но я все понимаю, ведь твоя карьера зашла в тупик». Особый акцент он сделал именно на словах о банкротстве Афеллая.
Так выглядит клип на эту песню:
Вот в таком виде там появляется Афеллай:
В нидерландских СМИ эта песня обсуждалась последние три дня. Теперь и сам Афеллай дошел до студии NOS Studio Voetbal, где отреагировал так: «Послушал с удивлением. Я могу сказать об этом человеке только положительное. Видел его в сборной, знаю хорошим парнем. У меня нет ни одного ответного плохого слова для него».
Ведущие Studio Voetbal поддержали Афеллая. Тео Янссен даже пошутил, что Афеллай приехал в студию на двух машинах. Voetbalzone вспомнил дополнительный контекст вокруг этой истории. Бабел комментировал публикацию Примеры, когда она вспоминала голландских игроков «Барселоны». В списке был Афеллай, а Бабел отреагировал эмодзи клоуна.
Тот же Voetbalzone предположил, что Бабел обижается на Афеллая из-за двух вещей:
1) В 2012 году он не поехал на чемпионат Европы. А через пять лет сказал: «Ничего личного, но Афеллай тогда был травмирован весь год. И все равно поехал».
2) Перед стартом Евро-2020 Афеллай выступал в Studio Voetbal, где назвал семь форвардов для сборной Нидерландов. Бабела в этот список он не включил.