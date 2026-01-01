Ибраим Афеллай

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Афеллай завершил карьеру в 34 года
#Ибраим Афеллай
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Бабел записал дисс на бывшего партнера по сборной Афеллая: назвал банкротом в тупике. Сам Афеллай в шоке: ведь они никогда не ругались
#Райан Бабел
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