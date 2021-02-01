Афеллай завершил карьеру в 34 года

Ибраим Афеллай не дождался выгодного предложения, поэтому решил закончить. «Не получил того, чего желал, так уж и быть. Знал, что когда-то такой момент наступит», – прокомментировал он.

Афеллай играл за «Барселону», «Шальке», «Олимпиакос» и «Сток». Наибольшее количество матчей провел в «ПСВ».

Выигрывал чемпионаты Голландии, Испании и Греции, а также Лигу чемпионов с «Барсой».

У него более 50 матчей за сборную Голландии.

Афеллай – серебряный призер ЧМ-2010.