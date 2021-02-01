Ибраим Афеллай
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#Ибраим Афеллай #Футбол #Барселона #Голландия #ПСВ

Афеллай завершил карьеру в 34 года

01 февраля, 10:32

Ибраим Афеллай не дождался выгодного предложения, поэтому решил закончить. «Не получил того, чего желал, так уж и быть. Знал, что когда-то такой момент наступит», – прокомментировал он.

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vladik12
01 февраля, 12:08

Один из большинства случаев, когда по молодости была масса ожиданий.

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#Ибраим Афеллай
#Футбол
#Барселона
#Голландия
#ПСВ