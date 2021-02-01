Ибраим Афеллай
Футбол
Барселона
ПСВ
Голландия
Афеллай завершил карьеру в 34 года
01 февраля, 10:32
Ибраим Афеллай не дождался выгодного предложения, поэтому решил закончить. «Не получил того, чего желал, так уж и быть. Знал, что когда-то такой момент наступит», – прокомментировал он.
- Афеллай играл за «Барселону», «Шальке», «Олимпиакос» и «Сток». Наибольшее количество матчей провел в «ПСВ».
- Выигрывал чемпионаты Голландии, Испании и Греции, а также Лигу чемпионов с «Барсой».
- У него более 50 матчей за сборную Голландии.
- Афеллай – серебряный призер ЧМ-2010.
Комментарии (1)
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01 февраля, 12:08
0
Один из большинства случаев, когда по молодости была масса ожиданий.
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