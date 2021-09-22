Вице-президент Суринама сыграл за собственный клуб – в 60 лет! Проиграл 0:6 и после матча раздавал игрокам деньги в раздевалке

И это не был символический выход просто ради рекорда. Брюнсвейк честно сыграл 54 минуты, хотя раньше в своей жизни он никогда не пробовал себя на профессиональном уровне.

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Но получилось грустно: его «Интер» проиграл 0:6 гондурасской «Олимпией». Ее капитан говорит, что не видит ничего плохо в самом факте игры Брюнсвейка. Об этом команда узнала за полчаса до матча:

«Мы в это не вмешиваемся. Они делают то, что считают нужным. Значит, так лучше для их команды».

Вместе с Брюнсвейком играл его 21-летний сын. Всего у него больше 50 детей.

В футбол Брюнсвейк пришел в начале нулевых и тогда начал строительство стадиона имени себя (на нем он и играл). Дважды федерация футбола Суринама дисквалифицировала его. Один раз за угрозы футболистам пистолетом (это не было доказано), а потом Брюнсвейк получил год бана за давление на судей.