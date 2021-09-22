Вице-президент Суринама сыграл за собственный клуб – в 60 лет! Проиграл 0:6 и после матча раздавал игрокам деньги в раздевалке
Вице-президент Суринама Ронни Брюнсвейк сыграл в официальном матче за свою команду «Интер Мунготапу» в Лиге КОНКАКАФ. И он стал самым старым игроком мира, который выходил в профессиональном футбольном матче. Ему сейчас 60 лет. И он даже старше организации КОНКАКАФ.
И это не был символический выход просто ради рекорда. Брюнсвейк честно сыграл 54 минуты, хотя раньше в своей жизни он никогда не пробовал себя на профессиональном уровне.
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Но получилось грустно: его «Интер» проиграл 0:6 гондурасской «Олимпией». Ее капитан говорит, что не видит ничего плохо в самом факте игры Брюнсвейка. Об этом команда узнала за полчаса до матча:
«Мы в это не вмешиваемся. Они делают то, что считают нужным. Значит, так лучше для их команды».
Вместе с Брюнсвейком играл его 21-летний сын. Всего у него больше 50 детей.
В футбол Брюнсвейк пришел в начале нулевых и тогда начал строительство стадиона имени себя (на нем он и играл). Дважды федерация футбола Суринама дисквалифицировала его. Один раз за угрозы футболистам пистолетом (это не было доказано), а потом Брюнсвейк получил год бана за давление на судей.
Чем еще известен Брюнсвейк: грабил банки, шесть лет воевал, победил на выборах с одним кандидатом
В 80-х Суринам пережил две гражданские войны. Сначала (в 1980-м) сержант Дези Баутерсе устроил государственный переворот вместе с солдатами, среди которых был Брюнсвейк. Он быстро разочаровался в новой власти (Баутерсе отменил конституцию, устроил трибунал) и организовал отряд сопротивления партизан. Еще есть популярная версия: Брюнсвейк получил отказ в получении зарплаты и уже тогда взбунтовал против начальника.
Брюнсвейк воевал с Баутерсе шесть лет: с 1986-го по 1992-й. Ему помогали военные консультанты из Нидерландов. Закончилась затяжная война мирным договором, который они подписали после встречи на реке, когда Брюнсвейк и Баутерсе приехали без оружия. За последующие десятилетия в Суринаме несколько раз менялись правительства и президенты. А страна стала богаче из-за нефти.
И Баутерсе даже возвращался к власти на два президентских срока (управлял страной до 2020 года), хотя имеет репутацию диктатора. И в 2020-м наконец-то к власти пришел Брюнсвейк. Он получил пост вице-президента, а его соратник Чан Сантохи стал президентом Суринама. Особенность этих выборов – на них не было других кандидатов. Брюнсвейк и Сантохи безальтернативно победили.
Хотя у Брюнсвейка до сих пор серьезные проблемы с законом. Ордер на его арест есть у Интерпола. Брюнсвейк заочно осужден на восемь лет властями Нидерландов за контрабанду наркотиками. Еще Брюнсвейк заработал много денег на продаже золота.
Брюнсвейк известен своей импульсивной щедростью. Например, однажды он разбрасывал деньги с вертолета. А после пребывания в ковидном госпитале он подарил трем медсестрам автомобили. Робин Гудом медиа называли его еще во времена партизанской деятельности, когда Брюнсвейк грабил банки и раздавал деньги бедному населению.
После того самого матча Брюнсвейк в раздевалке раздавал игрокам деньги.