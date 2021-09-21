Макс Корж собирает на концертах футбольные стадионы. По 35 тысяч зрителей, файеры, ковер на сцене, форма 🔥

Певец Макс Корж опубликовал в соцсетях фото и клип, как прошел его июльский концерт в Одессе. Просто оцените, как забит стадион «Черноморца». 35 тысяч человек. Ух!

Украинские медиа писали даже о 45 тысячах и указывали, что на стадионе не соблюдаются антиковидные ограничения.