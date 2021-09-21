Макс Корж
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#Макс Корж

Макс Корж собирает на концертах футбольные стадионы. По 35 тысяч зрителей, файеры, ковер на сцене, форма 🔥

3 часа назад

Певец Макс Корж опубликовал в соцсетях фото и клип, как прошел его июльский концерт в Одессе. Просто оцените, как забит стадион «Черноморца». 35 тысяч человек. Ух! 

Украинские медиа писали даже о 45 тысячах и указывали, что на стадионе не соблюдаются антиковидные ограничения.

Видео с концерта Коржа в Одессе можете найти на его официальном ютуб-канале (мы не можем запостить здесь из-за мата в видео).

Этот концерт прошел в июле, и он был первым большим концертом Коржа после пандемии:

«Море, лето, 35000 человек. Вернули меня! Ваши голоса под гитару – рай для ушей, разнос стадика – мурашки по коже!»

В 2019-м Корж собрал пять стадионов подряд. Суммарная аудитория – больше 120 тысяч человек.

Челябинск. Стадион «Центральный»

Киев. Стадион «Динамо»

Краснодар. Стадион «Труд»

Минск. Стадион «Динамо»

Москва. «ВТБ Арена»

Обычно Корж выходит на сцену в форме команды города, в которой он выступает (даже ФК «Челябинск»!). Его фанаты зажигают файеры и ведут себя как футбольные болельщики. Но неизвестно, болеет ли сам Корж за кого-нибудь.

Корж почти не дает интервью (поэтому неизвестен его уровень погруженности в футбол). Он лишь в инстаграме рассказывает о своих ощущениях от концертов на больших стадионах:

«Футбольный стадион – особая стихия. Не скажу, что я шел к этому целенаправленно долгие годы, скорее это некое логическое продолжение. Но то, что чувствуешь с огромным количеством народу под открытым небом – это действительно того стоит. Особенно когда все обнялись и прыгали как один, или когда все наслаждались тишиной под гитару. Спасибо всем, что разделили с нами эти крутые моменты»

Следующие большие концерты Коржа в России пройдут в 2022 году. В Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Новосибирске. И все они – на главных футбольных стадионах городах. На «Екатеринбург-Арене» Корж должен был выступить этим летом, но концерт перенесли из-за ковидных ограничений.

Все фото: Официальный сайт Макса Коржа
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