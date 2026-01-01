Макс Корж

Дата рождения
23 ноября 1988 г.
Инфо
Белорусский певец и автор песен
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Материалы
Материалы
Макс Корж собирает на концертах футбольные стадионы. По 35 тысяч зрителей, файеры, ковер на сцене, форма 🔥
#Макс Корж
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