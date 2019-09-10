Сборная заряжает трибуны в стиле исландцев. Ух-ух-ух!
Александр Плеханов в соседнем тексте назвал матчи сборной в Калининграде скукой. Зато у России там случился один из самых приятных фанатских перформансов года.
Похож на знаменитую исландскую кричалку. Разница лишь в одном – вместо «Ху» наши футболисты кричат: «Россия».
Еще есть хорошая посещаемость. За два года работы стадиона сборная сыграла там две встречи:
1. Со Швецией, 11.10.2018 – ничья 0:0. Пришли 31698 зрителей. То есть 90% от общей вместимости.
2. С Казахстаном, 09.09.2019 – победа 1:0. Здесь пришли 31818 человек – тоже 90%.
Матчи сборной с не очень сильными соперниками по посещаемости примерно сопоставимы с играми ЧМ-2018. На чемпионате мира в Калининграде были матчи Хорватия – Нигерия, Сербия – Швейцария, Испания – Марокко и Англия – Бельгия. Средняя посещаемость этих встреч составляет 33062 зрителей. Средняя посещаемость матчей с Казахстаном и Швецией – 31758. Разница не очень большая.