Сборная России
Евро-2020 (квалификация)
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#Сборная России #Евро-2020 (квалификация)

Сборная заряжает трибуны в стиле исландцев. Ух-ух-ух!

10 сентября 2019, 10:07

Александр Плеханов в соседнем тексте назвал матчи сборной в Калининграде скукой. Зато у России там случился один из самых приятных фанатских перформансов года.

Похож на знаменитую исландскую кричалку. Разница лишь в одном – вместо «Ху» наши футболисты кричат: «Россия».

Еще есть хорошая посещаемость. За два года работы стадиона сборная сыграла там две встречи:

1. Со Швецией, 11.10.2018 – ничья 0:0. Пришли 31698 зрителей. То есть 90% от общей вместимости.

2. С Казахстаном, 09.09.2019 – победа 1:0. Здесь пришли 31818 человек – тоже 90%.

Матчи сборной с не очень сильными соперниками по посещаемости примерно сопоставимы с играми ЧМ-2018. На чемпионате мира в Калининграде были матчи Хорватия – Нигерия, Сербия – Швейцария, Испания – Марокко и Англия – Бельгия. Средняя посещаемость этих встреч составляет 33062 зрителей. Средняя посещаемость матчей с Казахстаном и Швецией – 31758. Разница не очень большая.

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