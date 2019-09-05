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«Зенит» платит самые большие премиальные. ЦСКА не поощряет игроков за победы
05.09.2019 16:50
«БИЗНЕС Online» выяснил, какие премиальные платят в клубах РПЛ. Информации можно доверять. «БИЗНЕС Online» базируется в Татарстане и больше специализируется на жизни «Рубина». Например, издание первым сообщило, что «Рубин» в этом сезоне поменяет эмблему. Здесь же появлялись детали сделки по переходу Сутормина в «Зенит».
В подготовке материала о премиальных участвовал журналист Иван Карпов. До этого он был одним из авторов исследования о чистке кадров в «Спартаке». Все лето Карпов публиковал инсайды о трансферах. Например, он рассказал, что Марио Балотелли просил у российских клубов зарплату 5 миллионов евро в год.
Здесь читайте полный материал о премиальных в российских клубах, а мы публикуем несколько ключевых моментов:
- «Зенит» лучше остальных поощряет игроков. За победу в обычном матче каждому футболисту полагается 9 тысяч евро (656 тысяч рублей), победа над принципиальным соперником вдвое увеличивает премиальные. Если игрок просто попал в заявку на победную игру, то получает 4,5 тысячи евро.
- «Спартак» отдаст за каждую победу по 5 тысяч евро, но игроки получат премиальные только при попадании в тройку. Третье место увеличит общую сумму в 10 раз, второе – в 15. Если «Спартак» победит в чемпионате, все премиальные умножатся на 20. Так «Спартак» теперь оптимизирует расходы.
- «Рубин» вообще не платит премиальные за победу. Они полагаются только за итоговое место в таблице, но сумму пока не определили. «Краснодар», ЦСКА и «Динамо» тоже поощряют игроков уже по итогам сезона. По информации «БИЗНЕС Online», ЦСКА до сих пор не выплатил бонусы игрокам за чемпионский сезон-2015/16.
- Другие клубы платят по старой схеме. Интересно, что одни из самых высоких премиальных за победу выплачивает «Оренбург» (450 тысяч рублей). В этом сезоне у команды только одна победа и две ничьи, она занимает последнее место. У идущего в тройке «Ростова» премиальные выше на 50 тысяч, но заплатили тут гораздо больше.