Жить в Кургане и болеть за «Эйбар». Через 5000 км − дружба с клубом, интервью европейским медиа, запуск официального фан-клуба

Я искал другие фан-клубы (не в России). Самые активные были в Америке (там та же история, но повезло им больше: в 2016-м «Эйбар» полетел в тур по США и встречался с американскими фанатами), в Израиле, Польше.

Из-за того, что мы не можем поддерживать наших любимых игроков с трибун, мы предоставляем им другой вид поддержки – информационный: написать о том, как сыграли матч, найти что-нибудь интересное об игроке и так далее. Но год у меня практически не было никакой движухи в твиттере. Я просто общался с разными болельщиками. А потом меня зафолловил «Эйбар» в твиттере, и мы начали переговоры».

Как Артем основал русский фан-клуб − это предложил сам «Эйбар»

«В начале 2018-го со мной связалась специалист «Эйбара» по связям с общественностью Аррате Фернандес. Клуб оценил мою работу, и мы как-то заобщались. Примерно с того времени и до весны этого же года у меня не было продвижений в твиттере, но я все равно думал, что было бы круто зарегистрировать российскую пенью «Эйбара» − то есть сделать официальный фан-клуб.

Я писал в личку в твиттер клуба, спрашивал про процесс регистрации. Но там все затянулось. Через какое-то время они мне сами написали на почту и сами же предложили зарегистрироваться.

Каждому фан-клубу при регистрации вручается пакет подарочков: футболка «Эйбара» с названием пеньи и какие-то ништячки. Это есть у всех фан-клубов, даже у люксембургского – он появился совсем недавно. Эта же футболка должна была достаться нам. Но произошла забавная история.

Я тогда жил еще в Москве, в общежитии при институте, и указал его адрес как свой. Клуб отправил подарки, но они каким-то образом не доходили. Я понимал, что есть проблемы, поэтому попросил у «Эйбара» код для отслеживания.

Код мне не дали. Более того, клуб какое-то время молчал и вообще не отвечал мне. Через некоторое время со мной связалась Аррате, извинилась и сказала, что проблемы возникли из-за российской таможни – та развернула мою посылку.