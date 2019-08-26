Шомуродов – свежий герой РПЛ. Откуда он взялся? В чем его сила? Почему это серьезно?
Эльдор Шомуродов – одно из главных открытий этого сезона РПЛ. В семи матчах он забил пять голов. А за весь прошлый сезон (26 матчей) − только три.
Прогресс оценили не только в «Ростове»: им интересовался ЦСКА, а скауты «Галатасарая» специально ради Шомуродова приезжали в Россию. Внимание таких клубов – комплимент. Но пока Шомуродов никуда не собирается. О концентрации на «Ростове» он говорил неоднократно, а его агент недавно прокомментировал новости про ЦСКА: «Это один из уважаемых клубов в России, но мы пока не рассматриваем предложения из РПЛ. Желание парня – попробовать себя в Европе. Такие предложения есть. Но мы уважаем «Ростов» и считаем, что решение об условиях и времени продажи должны принять они».
Карпин увидел в нем нефлангового игрока и сначала использовал как джокера замены
Против ухода Шомуродова выступил и Валерий Карпин, для которого тот стал важнейшей фигурой. Карпин назвал его одним из самых талантливых молодых игроков лиги (вместе с Миранчуками и Азмуном) и добавил: «Для меня Шомуродов стоит 50 миллионов евро. У него есть все данные, чтобы забивать и 20 голов за сезон. Сейчас у него пошло – и пусть дальше работает».
Карпин, очевидно, влияет на Шомуродова. Тот сам отмечал вклад Карпина в свой прогресс: «Как тренер Карпин – топ. И тактически, и в плане физической подготовки. При нем я стал лучше работать в обороне и при контратаках. На теории он иногда показывает нам, как играют топ-клубы – как они выходят из обороны, как атакуют. Это сильно помогает».
До работы с Карпином Шомуродов был другим игроком. Во-первых, он чаще выходил на фланге атаки – высокая скорость, хороший дриблинг и пасовые скиллы позволяли. Во-вторых, при Кучуке Шомуродов практически не играл и долго не мог адаптироваться к РПЛ.
До этого он был звездой «Бунедкора» и чемпионата Узбекистана. Там было легче: футбол более открытый, соперники встречают не так плотно. Шомуродов рассказывал, что в первое время ему было сложно в новой лиге.
В прошлом сезоне Шомуродов сидел под Сигурдарсоном и в основном выходил на замену. Карпин уже тогда увидел в нем чистого форварда и понял сильные стороны. Он выпускал его в конце матчей с четкой целью – давить на зону соперника, которая проседала. Благодаря голам Шомуродова в последней части второго тайма «Ростов» обыграл «Спартак» и вытащил ничью с «Краснодаром».
Этим летом Карпин усадил в запас Сигурдарсона и отдал Кьяртанссона в «Рубин». Шомуродов стал основным, а его важность для команды подчеркнул новый контракт на пять лет.
Впрочем, на прогресс повлиял не только тренер. Люди из окружения Шомуродова рассказали «Голу», что основные причины взлета – в зимнем периоде за сборную Узбекистана (4 матча, 4 гола) и кропотливой индивидуальной работе.
Шомуродов умеет как Фирмино и Игуаин. Но минус тоже есть
Матчи за сборную зимой действительно помогли – после них Шомуродов стал чаще попадать в старт «Ростова» и забивать. Про индивидуальную работу говорить сложнее, но даже на простых наблюдениях за полем видно, как он старается.
Шомуродов реально много пашет без мяча, часто опускается в глубину, отрабатывает в обороне, страхует партнеров. По всем этим манерам − мы сейчас серьезно − Шомуродов напоминает Роберто Фирмино – главного в мире нападающего по работе без мяча. Правда, Шомуродову еще нужно научиться грамотно прессинговать.
Работу нападающего без мяча не совсем правильно подчеркивать цифрами, но есть интересная статистика: Шомуродов вместе с Марковым и Шейдаевым лучший по успешным отборам в лиге среди нападающих.
Еще два важных и незаметных качества: Шомуродов часто вытягивает за собой одного из защитников, освобождая пространство для вингеров; и классно принимает мячи между линий соперников – прием, которым обычно блистают плеймейкеры.
В прошлом сезоне Шомуродов чаще исполнял роль столба – боролся за верховые мячи, сбрасывал партнерам, замыкал. В этом его роль изменилась – он больше времени проводит с мячом в ногах, чаще идет в обводку и действует за пределами штрафной.
Плюс он стал лучше открываться и реализовывать моменты – статистика голов это подтверждает. Момент, который показал, как Шомуродов умеет открываться – гол «Уралу». Во время подачи в штрафную Шомуродов подстраивался под мяч, меняя траекторию бега. Это качество настоящего форварда штрафной (яркие примеры – Икарди, Игуаин). Защитники в таких ситуациях кажутся просто стоячими, потому что не могут предсказать, куда побежит нападающий. Два из пяти голов в этом сезоне он забил именно за счет таких открываний.
Другие два гола были забиты за счет удачных обводок в штрафной. Шомуродов − бывший вингер и с юношества умеет обходить соперника на дриблинге.
И самое главное качество Шомуродова, которое делает его уникальным нападающим для РПЛ – он очень хорош в создании моментов для партнеров. В этом сезоне у него всего одна голевая передача, зато он поучаствовал в 9 из 12 голов «Ростова».
Прямо сейчас он лучший нападающий лиги по пасам под удар (2,76 за игру) и лучший по опасности созданных для партнеров моментов (xA).
Своими кумирами Шомуродов называет Торреса и Дрогба. На Торреса Шомуродов похож разве что скоростью. Зато с Дрогба у него реально куча общего: он такой же неуступчивый, так же круто ассистирует партнерам и классно для форварда играет без мяча.