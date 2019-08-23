Все еще не понимаете, почему «Зенит» взял Сутормина за 50 тысяч? Спокойно, он сам все рассказал

Байки про переход Сутормина за 50 тысяч добрались и до самого Сутормина. Сегодня футболист «Зенит» наконец-то рассказал о деталях своего траснфера.

По ссылке – полное интервью Сутормина агенству «Р-Спорт». Мы же даем только главный кусок:

– Ваш трансфер шумит все лето – сейчас вокруг него разгорелся новый скандал. Как относитесь к информации о том, что оба перехода обошлись «Рубину» и «Зениту» в 50 тысяч рублей?

– По контракту с «Оренбургом», я мог уйти в любой клуб как свободный агент, и в «Рубин» я переходил фактически как свободный игрок. Непосредственно деталями перехода занимались клубы и мои представители – о фиксированной сумме трансфера договорились они. И, когда я переходил из «Рубина» в «Зенит», сумма осталась неизменной.

Дальше – разговор о переходе и еще одна важная часть. Оказывается, Сутормин решил перевести миллион рублей своему детскому тренеру – в знак благодарности за веру и работу с ним.