Все еще не понимаете, почему «Зенит» взял Сутормина за 50 тысяч? Спокойно, он сам все рассказал
Байки про переход Сутормина за 50 тысяч добрались и до самого Сутормина. Сегодня футболист «Зенит» наконец-то рассказал о деталях своего траснфера.
По ссылке – полное интервью Сутормина агенству «Р-Спорт». Мы же даем только главный кусок:
– Ваш трансфер шумит все лето – сейчас вокруг него разгорелся новый скандал. Как относитесь к информации о том, что оба перехода обошлись «Рубину» и «Зениту» в 50 тысяч рублей?
– По контракту с «Оренбургом», я мог уйти в любой клуб как свободный агент, и в «Рубин» я переходил фактически как свободный игрок. Непосредственно деталями перехода занимались клубы и мои представители – о фиксированной сумме трансфера договорились они. И, когда я переходил из «Рубина» в «Зенит», сумма осталась неизменной.
Дальше – разговор о переходе и еще одна важная часть. Оказывается, Сутормин решил перевести миллион рублей своему детскому тренеру – в знак благодарности за веру и работу с ним.
Забавно, что обычная трансферная история приобрела такой истеричный характер. «Рубин» на этом хайпанул аж несколько раз. Первый – когда представлял новичков этого сезона: вместе со всеми игроками на сцене появилась картонная версия Сутормина.
Второй – сейчас. «Рубин» продал картонную версию Сутормина на аукционе за 85 тысяч рублей, дороже, чем самого игрока. «Рубин» пообещал перечислить средства академиях клубам, в которых когда-либо играл Сутормин.