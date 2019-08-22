Ван дер Сар вдохновил Нойера на постоянные выходы из ворот. Такой стиль придумали в Голландии, а сейчас только улучшают

Вариант с победой Мануэля был фантастичным, но при этом интересным и прорывным. Вместо смелого и альтернативного сценария, журналисты и тренеры выбрали проверенный: ЗМ отдали Криштиану, а Нойер получил утешительную бронзу.

Величие Мануэля совпало с наиболее удачной для этого эпохой: гики отслеживают тактические тенденции и делают звездами недооцененных ранее игроков (вроде вратарей и опорников). Эпоха прессинга и контрпрессинга обязывает футболистов к постоянным апгрейдам и позиционным эволюциям – вратари становятся распасовщиками, а форварды вкалывают в обороне.

Тотальное внимание медиа к футболу позволило Нойеру стать фронтменом целого вратарского поколения. Он выглядел как кипер без слабых мест. Уникальный стиль Нойера восхищал и плодил подражателей, но в действительности был лишь современной адаптацией того, что придумали задолго до пика самого Мануэля.

Первым о связи с прошлым заговорил Тьерри Анри – он напомнил журналистам, что тенденция на вратарей-плеймейкеров зародилась в Голландии, во времена Йохана Кройффа:

«Мы и раньше наблюдали системы, в которых вратари выходили на высочайший уровень. Но мы еще ни разу не видели, чтобы вратарь отходил так далеко от ворот. Там вратарь тоже делал передачи, но он никогда не был на одном уровне с защитником. Когда играет Нойер, у команды есть еще один игрок на поле».

Коннект с голландским футболом 80-х подтвердил и сам Нойер. После победы на ЧМ он объяснил, что на формирование его стиля повлиял Эдвин ван дер Сар:

«Придется объяснить – я не изобрел этот стиль игры. Эдвин играл так задолго до меня, еще в молодости. В юности он был моим самым большим кумиром. Я ориентировался на его стиль – наступательный и вовлекающий вратаря в игру».