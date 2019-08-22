Чалов снова в российской «молодежке». Там же Игнатьев, Шапи и два спартаковца

Лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ Федора Чалова Станислав Черчесов вызывал в главную сборную и прошлой осенью (на матчи с Германией и Швецией), и на весенние матчи квалификации Евро (сыграл против Бельгии и Казахстана), и на летние тоже (с Кипром и Сан-Марино просидел в запасе).

Черчесова регулярно спрашивали, почему не играет Чалов, тот объяснял причины целый год, о чем-то можно было догадаться и по тактике и цифрам. По-видимому, в играх с Шотландией и Казахстаном главная сборная обойдется без Чалова. Ее состав будет объявлен позже.

«Перед тем как объявить состав, мы проговорили со Станиславом Черчесовым все моменты по игрокам молодежной сборной, которые являются также кандидатами в национальную команду.

Принцип тренерского штаба Черчесова заключается в том, что в таких ситуациях в национальную команду приглашаются игроки, которые имеют в ней стабильное место в основном составе», – так объяснил присутствие Чалова и Облякова в «молодежке» ее главный тренер Михаил Галактионов.