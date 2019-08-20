Важные мелочи 6 тура РПЛ: первый дубль Жиго, ключевая роль Камболова и видео «Рубина» из раздевалки

«Оренбург» 1:1 «Сочи»: второе результативное действие Заболотного в году

Антон Заболотный снова в РПЛ. Нападающий сразу отметил это заработанным пенальти, и на 68 минуте матча Полоз забил первый гол «Сочи» в сезоне.

Интересно, что это лишь второй раз в 2019 году, когда Заболотный поучаствовал в забитом мяче своей команды. Предыдущий раз – голевой пас на Дриусси, благодаря которому «Зенит» досрочно оформил чемпионство. Ну, если не учитывать его гол в ПФЛ за «Зенит-2», разумеется.