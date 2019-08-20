Важные мелочи 6 тура РПЛ: первый дубль Жиго, ключевая роль Камболова и видео «Рубина» из раздевалки

«Оренбург» 1:1 «Сочи»: второе результативное действие Заболотного в году
Антон Заболотный снова в РПЛ. Нападающий сразу отметил это заработанным пенальти, и на 68 минуте матча Полоз забил первый гол «Сочи» в сезоне.
Интересно, что это лишь второй раз в 2019 году, когда Заболотный поучаствовал в забитом мяче своей команды. Предыдущий раз – голевой пас на Дриусси, благодаря которому «Зенит» досрочно оформил чемпионство. Ну, если не учитывать его гол в ПФЛ за «Зенит-2», разумеется.
«Урал» 1:3 «Крылья Советов»: самый неожиданный результат
Почему неожиданный? Здесь все очень просто:
- До этого тура в 6 из 7 домашних матчах «Урал» забивал не меньше двух голов
- «Крылья Советов» проиграли 8 последних гостевых матчей
Все сложилось наоборот: «Крылья» уверенно забили три, а «Урал» едва закатил один в добавленное время.
«Тамбов» 0:2 «Краснодар»: очередной суперматч Камболова
В «Краснодаре» мы обычно хвалим либо собственных воспитанников, Сафонова, Шапи и Игнатьева, либо классных новичков-легионеров – Вилену, Намли и Кабелья.
Все забыли, что летом в «Краснодар» уехал еще и Руслан Камболов. И он уже стал лидером полузащиты краснодарского клуба.
- 2 тур: ассист на Вилену, благодаря которому вытащили победу в тяжелом матче с «Уфой»;
- 3 тур: 3 отбора, 4 перехвата, 5 выигранных верховых единоборств;
- 6 тур: 103 касания в матче – вся игра шла с участием Камболова;
«Зенит» 0:0 «Ахмат»: Азмун и выходы один на один
После матча в основном говорили об отмененных голах в ворота «Ахмата», и как минимум гол Ригони, похоже, действительно не засчитали несправедливо.
Но такого обсуждения могло бы и не быть, если бы Азмун в середине первого тайма реализовал очередной выход один на один.
Подобные эпизоды – уже классика в этом сезоне для иранского форварда. Да и статистика у него уже хуже, чем во второй половине прошлого сезона – всего 2 гола в 6 матчах.
«Рубин» 1:0 «Арсенал»: видео с Докампо из раздевалки
Позволим себе небольшое отступление и напишем о том, что происходило не во время матча, а уже после него. Не так давно РФС оштрафовал «Рубин» за систематическое и демонстративное исполнение Романом Шароновым обязанностей главного тренера без лицензии Pro. В числе атрибутов такой демонстрации были видео из раздевалки, где Шаронов хвалил (или ругал) свою команду после матча.
После игры с «Арсеналом» «Рубин» снова выложил видео с речью из раздевалки. Там на человека, который произносит речь, наложили фотографию формального тренера команды – Эдуардо Докампо. Можете сами догадаться, кто был под фотографией.
«Уфа» 2:0 «Ростов»: что с точностью передач?
Несмотря на победу, по одному показателю «Уфа» серьезно провалилась. Точность передач 65% – это худший показатель среди всех клубов РПЛ в этом туре.
Особенно отметился Александр Пуцко: с точностью передач в 56% он стал одним из лучших игроков матча, отдав голевой пас и выиграв 10 верховых дуэлей.
«Динамо» 1:2 «Локомотив»: Миранчуки – топ, но не забываем про Жемалетдинова
Если вы еще не отличаете Жемалетдинова от Жамалетдинова, то уже пора. 22-летний нападающий «Локо» – важный игрок для современного «Локомотива», и его статистика с каждым туром все лучше.
В прошлом обзоре мы уже хвалили Рифата, а в этом – у него голевой пас в матче с «Динамо». Уже третий тур подряд Жемалетдинов не уходит с поля без результативного действия.
«Спартак» 2:1 ЦСКА: первый дубль Жиго в карьере
Из-за уверенной игры Жиго в завершающей стадии многие предположили, что защитник «Спартака» уже имеет опыт игры в атаке. Нет, и менять амплуа он тоже не будет: «Не готов играть форварда. Я защитник и должен в первую очередь выполнять свою работу в обороне. Хотя однажды играл нападающего 20 минут», – рассказал он после матча.
Кононов после матча тоже отказался ставить Жиго в нападение. Но разрешил ему подключаться к атакам. Благодаря этому он оформил первый дубль в карьере и с тремя голами сейчас – лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ.