Интересное вокруг «Зенит» – «Краснодар»: новый ляп Лунева, дебют Малкома, ОМОН vs фанаты

Лунев, опять?

В пропущенным голе «Зенита», пожалуй, одинаково виноваты и Дуглас Сантос, и Лунев. Футболисты просто не поняли друг друга. Сергей Семак после матча назвал этот момент обычным недоразумением.

Для Дугласа – это первый ляп в России. У Лунева же в последнее время таких неудачных действий накопилось много. Из последнего: пропущенный мяч от «Тамбова» и курьезный гол от «Локомотива» в Суперкубке.

• Лунев за последний год проиграл конкуренцию Гильерме в сборной.

• Сергей Семак говорил о плохой форме вратаря и его спаде.

• Все чаще появляется информация о том, что «Зенит» хочет подписать нового вратаря.

«Зенит» был лучше – чисто по цифрам

По ожидаемым голам (xG) «Зенит» в разы превзошел «Краснодар»: 1.69 против 0.18. Более простые цифры, доказывающие превосходство питерцев: 15-5 по ударам, 5-1 по выстрелам в створ.

Спаич и лучший защитный перформанс недели

Признавайтесь, вы тоже ставили игрока на штангу, чтобы он вытаскивал мячи из девятки, когда играли против друга в FIFA? Похожий прием использовал Урош Спаич в первом тайме.

Ракицкий в фирменном стиле пробивал штрафной – мяч летел в дальнюю девятку. Но за секунду до удара Спаич выбежал из стенки и побежал к воротам. Итог: спасение и перевод мяча на угловой.

Как там Малком?

О трансфере Малкома «Зенит» объявил вечером 2 августа. Ровно через сутки он дебютировал, выйдя на замену.

Дебют вышел не очень удачным. Малком два раза пошел в обводку (один обыгрыш, одна потеря) один раз не точно навесил, дважды не воспользовался свободным пространством перед штрафной. Зато отдал четыре передачи в штрафную – больше всех в «Зените» вместе с Дзюбой.

Семак после игры сказал, что Малкому нужно время, чтобы адаптироваться и к командному стилю, и к партнерам, и к новой стране. Оценивать его игру по 24 минутам не очень корректно – тем более, в «Зените» он провел всего одну тренировку.

Слишком много новостей про ОМОН

И самое печальное. Не успел затихнуть скандал с ОМОНом на стадионе в Ростове, как похожая ситуация произошла в Питере. Во время матча случилась драка между фанатами «Зенита» и бойцами ОМОНа. Причина пока неизвестна.

Респект за качество поля

В пятницу вечером на «Газпром Арене» состоялся концерт Rammstein. Организатор концерта, компания NCA сообщила, что демонтаж сцены и оборудования был завершен всего за 14 часов.