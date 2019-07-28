4 матча Мурило – 3 голевые ошибки. Пока новый защитник «Локо» плох

Мурило Серкейру «Локомотив» подписал летом из бразильского «Крузейро». Вокруг трансфера было шумно по нескольким причинам:

Он сыграл в чемпионате Бразилии всего десять матчей за полтора года;

«Локо» отдал за него 2,5 миллиона евро;

Контракт подписан на пять лет;

Юрий Семин отреагировал странно: «Мурило знаю плохо, так что о нем говорить особо не могу. Согласовывался ли со мной трансфер? Я вам сказал, как есть. О его качествах мне говорить сложно, так что не знаю, на какой позиции его вижу».

Тем не менее, в центре обороны Семин сразу определил дуэт Мурило-Чорлука на все четыре матча, что «Локо» провел в этом сезоне.

В первой же игре Мурило пришлось играть против чемпиона. «Локомотив» обыграл «Зенит» 3:2 в матче за Суперкубок, но бразилец запомнился ошибкой, когда забил Азмун. Мурило очень легко развернули, и «Зенит» повел в счете.

На видео – с 2:40:

Видео «Первого канала» с YouTube

Дебют в чемпионате России состоялся в игре против «Рубина». Был странный момент, когда Мурило просто остановился в тот момент, когда казанцы разворачивали опаснейшую атаку.

На видео – с 4:20:

Видео «Матч ТВ» с YouTube

«Локомотив» сыграл 1:1 с «Рубином», Мурило не успел заблокировать подачу на Кварацхелию, который поразил ворота «Локо», но вряд ли за этот гол стоит винить бразильца. Помешать грузину нанести точный удар не смог Жемалетдинов.

В следующем матче «Локо» выиграл 2:1, а пропустил первым. Многие обратили внимание на ошибку Чорлуки, который подарил мяч сопернику, но и Мурило виноват – его на рывке легко опередил Костюков и открыл счет после прострела.

Наконец, поражение от ЦСКА. Неаккуратная игра Мурило привела к назначению пенальти. Чалов не промахнулся, «Локо» проиграл. «Я выставил ногу, чтобы заблокировать удар соперника. Судья посчитал, что я сбил игрока. Дали несправедливый пенальти», – оправдывался футболист в интервью «Матч Премьер», но это мало что меняет.

Таким образом, три голевые ошибки за четыре матча. Впрочем, претензии есть и к Чорлуке – с первым голом «Зенита», также с голом «Тамбова». Пока заметно, что ошибаются оба защитника, касается это не только индивидуальных просчетов, а еще и взаимопонимания.

Но так ли плох именно Мурило? Все же в каждой игре он может отметиться какой-то позитивной цифрой.

• C «Рубином» проявить себя было непросто – казанцы атаковали редко. Бразилец отметился неплохим процентом точных передач – 86,4%.

• Зато в матче с «Тамбовом» он выиграл сразу 10 верховых единоборств.

• В игре с ЦСКА было шесть выигранных верховых единоборств и четыре отбора – неплохо.

Визуально Мурило не кажется слабым игроком, у него все в порядке с техникой, позиционно в ряде случаев он действует довольно уверенно. Цифры очень условны, но по ним заметно, что хоть понемногу бразилец прибавляет.