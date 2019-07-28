«Оренбург» и «Газпром»: спонсорство, переименование, связи с «Зенитом»

«Газовику» нельзя было играть в РПЛ?

Сразу после первого выхода в РПЛ в 2016 году на тот момент министр спорта России Виталий Мутко заявил, что «Газовик» могут не пустить в Премьер-лигу, если клуб не сменит учредителя. В уставе РФС было сказано, что ни одно физическое или юридическое лицо (включая холдинговые компании, дочерние компании, иные взаимозависимые лица) не должно осуществлять контроль более чем над одним клубом или их группой . «Газпром», как известно, спонсор «Зенита».

Тогда же, в мае 2016-го, название «Газовик» сменилось на «Оренбург».

Кто сейчас спонсор?

Генеральный спонсор: ООО «Газпром добыча Оренбург». В 2018 году бюджет клуба составил 907,8 миллиона рублей. Логотип спонсора по соглашению помещен на официальном сайте, на автотранспорте клуба, на баннерах на стадионе, также на форме игроков.