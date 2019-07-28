«Оренбург» и «Газпром»: спонсорство, переименование, связи с «Зенитом»
Когда «Оренбург» был «Газовиком»?
В футбол в Оренбурге играли еще в позапрошлом веке, но лишь в середине прошлого появилась команда «Локомотив». Согласно истории на официальном сайте, «Локомотив» передали в ведомство предприятия газовой промышленности и переименовали его в «Газовик». Случилось это в 1976 году при поддержке заместителя директора по общим вопросам Всесоюзного Производственного Объединения «Оренбурггазпром». Клуб очень долго играл во второй лиге СССР и России и лишь в 2010-х сумел выбраться в ФНЛ, а затем дважды выходил в РПЛ.
«Газовику» нельзя было играть в РПЛ?
Сразу после первого выхода в РПЛ в 2016 году на тот момент министр спорта России Виталий Мутко заявил, что «Газовик» могут не пустить в Премьер-лигу, если клуб не сменит учредителя. В уставе РФС было сказано, что ни одно физическое или юридическое лицо (включая холдинговые компании, дочерние компании, иные взаимозависимые лица) не должно осуществлять контроль более чем над одним клубом или их группой. «Газпром», как известно, спонсор «Зенита».
Тогда же, в мае 2016-го, название «Газовик» сменилось на «Оренбург».
Кто сейчас спонсор?
Генеральный спонсор: ООО «Газпром добыча Оренбург». В 2018 году бюджет клуба составил 907,8 миллиона рублей. Логотип спонсора по соглашению помещен на официальном сайте, на автотранспорте клуба, на баннерах на стадионе, также на форме игроков.
Больше спонсоров у команды не указано. «Не скрою, что меня не устраивает наличие только одного спонсора у клуба. Бывший президент клуба не смог наладить работу по привлечению спонсоров, что также было поставлено ему в вину», – сказал в марте 2019-го временно исполняющий обязанности президента «Оренбурга» Владимир Кияев. Он также отметил, что область оказывает клубу поддержку на всех уровнях, но в финансировании не участвует.
Почему тогда у «Оренбурга» «разрешенный спонсор»?
Снова к словам Кияева: «Наше общество – «Газпром добыча Оренбург» – на 99% принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Газпром переработка», поэтому мы даже не дочернее, а внучатое общество большого «Газпрома». И те средства, которые мы направляем на поддержку «Оренбурга», это наша прибыль. Естественно, направление прибыли, разрешение на использование этих благотворительных средств мы согласовываем по уставу с нашими учредителями».
Как играют «Зенит» и «Оренбург»?
В истории пока состоялось четыре матча, все выиграл «Зенит» с небольшой разницей: по 1:0 в сезоне-2016/17 и 2:1, 3:1 в прошлом.
Матчи при Мирче Луческу были напряженными: в Санкт-Петербурге «Зенит» победил благодаря голу Мака, но «Оренбург» выглядел прилично. В Оренбурге питерцы выиграли с помощью реализованного пенальти Жулиано, который далеко не все посчитали стопроцентным.
В прошлом сезоне «Зенит» выиграл в Оренбурге 2:0 первый тайм, пропустил после перерыва и едва не упустил победу в концовке. Тяжело было и в питерском матче – пропустили от Сутормина, сравняли в начале второго тайма, но до 80-й минуты счет был 1:1, и только в конце Ракицкий и Азмун забили по мячу.
Кто еще связывает «Зенит» и «Оренбург»?
Нашумевший переход Сутормина в «Зенит» из «Оренбурга» через «Рубин» – единственная известная история. Футболист «Оренбурга» ярко проявил себя в прошлом сезоне и ушел в «Рубин», но не пробыл в клубе даже двух недель. Теперь он выступает за «Зенит».
Был и еще один игрок – вратарь Михаил Кержаков, которого «Оренбург» арендовал у «Зенита» в сезоне-2016/17. В оренбургском клубе Кержаков поиграл три месяца. Он сыграл в пяти матчах, пропустил шесть голов и не помог клубу остаться в РПЛ на следующий сезон – «Оренбург» вылетел в стыковых матчах, уступив по пенальти «СКА-Хабаровску».