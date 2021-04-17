Россия праздновала победу на командном ЧМ-2021 в фигурке с гимном и флагом. Почему там не действует запрет на символику

Командный чемпионат мира по фигурному катанию – необычное соревнование. Мы подробно рассказывали о деталях его проведения в отдельном материале. Главное: там участвуют всего шесть сборных. Они определяются по рейтингу ISU. Рекорды учитываются, но основной приз – деньги. Неизменный призовой фонд командного ЧМ составляет миллион долларов.

Сколько русские фигуристы заработали за победу на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Для России есть еще одно важное отличие от остальных турниров. Все уже привыкли: вместо гимна заявляем какую-то мелодию, флаг России тоже нельзя. На обычном ЧМ-2021 по фигурному катанию награждение русских фигуристов проходило под фрагмент концерта Чайковского. Все это – результат санкций, которые наложила WADA.