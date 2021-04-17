фигурное катание
Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию
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#фигурное катание #Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию

Россия праздновала победу на командном ЧМ-2021 в фигурке с гимном и флагом. Почему там не действует запрет на символику

3 часа назад

AFLO/Global Look Press

Командный чемпионат мира по фигурному катанию – необычное соревнование. Мы подробно рассказывали о деталях его проведения в отдельном материале. Главное: там участвуют всего шесть сборных. Они определяются по рейтингу ISU. Рекорды учитываются, но основной приз – деньги. Неизменный призовой фонд командного ЧМ составляет миллион долларов.

Сколько русские фигуристы заработали за победу на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Для России есть еще одно важное отличие от остальных турниров. Все уже привыкли: вместо гимна заявляем какую-то мелодию, флаг России тоже нельзя. На обычном ЧМ-2021 по фигурному катанию награждение русских фигуристов проходило под фрагмент концерта Чайковского. Все это – результат санкций, которые наложила WADA.

Еще перед стартом турнира генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган объяснял, что решение по санкциям не распространяется на командный чемпионат мира. Поэтому там можно использовать любую атрибутику, флаг сборной и гимн России во время награждения.

Командный чемпионат мира нельзя считать главным международным турниром. По уровню он не сопоставим с обычным ЧМ-2021: участвуют мало сборных, турнир всегда проходит в одной стране. World Team Trophy официально считается коммерческим соревнованием. Никакие санкции WADA его не касаются.

Поэтому Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова спокойно фотографировались на фоне флага России:

Весь турнир вокруг были флаги и атрибутика в цветах сборной:

AFLO/Global Look Press

AFLO/Global Look Press

Даже во время выступления спортсменов из других стран на трибунах висел флаг России:

AFLO/Global Look Press

Оставался он и на форме сборной России: 

AFLO/Global Look Press

Командный чемпионат мира по фигурному катанию проводился в седьмой раз. Россия впервые выиграла этот турнир. Преимущество над сборной США составило 15 баллов. 

Церемония награждения тоже прошла с флагом и гимном России. Первый канал показал ее на официальном ютуб-канале:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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