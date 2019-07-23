Фекир перешел в «Бетис». Он выиграл бы прошлую ЛЧ, если бы не колено

До этого Фекира пытался приобрести «Ливерпуль», фигурировала сумма в 50 миллионов евро. Все было решено, но трансфер был заблокирован из-за медслужбы английского клуба, которая засомневалась в игроке из-за его предыдущей травмы крестообразной связки и дальнейших повреждений колена . Перейдя в «Ливерпуль», он бы мог выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне, но пришлось остаться в «Лионе».

Что интересно, травму эту он получил во время товарищеского матча Португалия – Франция, поскользнувшись на кочке стадиона «Жозе Алваладе». Через год эти сборные встретились в финале Евро, но Фекир не был заявлен на турнир как раз из-за разрыва «крестов».

За последний сезон цена на футболиста резко снизилась – он уже был не настолько успешен на поле (9+7 по «гол плюс пас»), утратил в стабильности, да и по контракту с «Лионом» оставался лишь год. Так что клубы остановились на сумме трансфера 19,75 млн, а для 26-летнего француза это первый переход в карьере.