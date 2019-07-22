Жеребьевка еврокубков: когда и с кем играют клубы РПЛ? Куда попадут, если выиграют, а куда − если проиграют?

ЛЧ: «Краснодар» − с «Порту»

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с «Порту». С одной стороны, жребий сложный, с другой − еврокубки «Краснодару» все равно гарантированны.

Когда: 6 / 7 августа (в Краснодаре) и 14 августа (в Порту).

Что будет, если выиграют: попадут в раунд плей-офф. Там надо будет сыграть с еще одним соперником, победа над которым гарантирует групповой этап. Возможные оппоненты − «Брюгге», «Истанбул», «ЛАСК», «Базель», «Олимпиакос», «ПСВ» и «Виктория».

Что будет, если проиграют: попадут в групповой этап Лиги Европы. Причем независимо от того, на каком этапе случится поражение − в третьем квалификационном раунде или плей-офф.