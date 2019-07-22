Жеребьевка еврокубков: когда и с кем играют клубы РПЛ? Куда попадут, если выиграют, а куда − если проиграют?
Сегодня состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Там могут сыграть сразу три российских клуба − «Краснодар» (в ЛЧ), «Спартак» и «Арсенал» (в ЛЕ).
Рассказываем, когда будут матчи и что будет дальше в зависимости от их исхода.
ЛЧ: «Краснодар» − с «Порту»
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с «Порту». С одной стороны, жребий сложный, с другой − еврокубки «Краснодару» все равно гарантированны.
Когда: 6 / 7 августа (в Краснодаре) и 14 августа (в Порту).
Что будет, если выиграют: попадут в раунд плей-офф. Там надо будет сыграть с еще одним соперником, победа над которым гарантирует групповой этап. Возможные оппоненты − «Брюгге», «Истанбул», «ЛАСК», «Базель», «Олимпиакос», «ПСВ» и «Виктория».
Что будет, если проиграют: попадут в групповой этап Лиги Европы. Причем независимо от того, на каком этапе случится поражение − в третьем квалификационном раунде или плей-офф.
ЛЕ: «Спартак» − с «Туном»
Первый соперник москвичей − швейцарский клуб «Тун». В прошлом сезоне он занял четвертое место в лиге (выше − «Янг Бойз», «Базель» и «Лугано») и вышел в финал кубка.
Когда: 8 августа (в Туне) и 15 августа (в Москве).
Что будет, если выиграют: выйдут в плей-офф Лиги Европы среди представителей лиг. А победа в плей-офф, в свою очередь, гарантирует групповой этап.
Что будет, если проиграют: вылетят из Лиги Европы независимо от раунда.
ЛЕ: «Арсенал» − с «Нефтчи», а потом с «Бней Иегудой»
«Арсенал» стартует в ЛЕ со второго квалификационного раунда, где соперник уже давно известен, азербайджанский «Нефтчи». Сейчас стало понятно, с кем сыграет «Арсенал» дальше, если справится с первым уровнем.
Когда: с «Нефтчи» − 25 июля (в Туле) и 1 августа (в Баку); с «Бней Иегудой», если пройдут дальше, − 8 августа (в Туле) и 15 августа (в Тель-Авиве).
Что будет, если выиграют: сначала попадут в третий квалификационный раунд с «Бней Иегудой». Если победят, то дальше расклад будет как у «Спартака».
Что будет, если проиграют: вылетят из Лиги Европы независимо от раунда.