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Мануэль Фернандеш
№99
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Португалия
Дата рождения
5 февр. 1986 (34) года
Рост
176
Вес
72
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Фернандеш отсудил у «Локомотива» 11 миллионов. Смородская уверена: клуб ничего не должен
#Мануэл Фернандеш
18 февраля, 16:46
Фернандеша подписали из-за отсутствия других вариантов. К основе его готовили два месяца
#Мануэл Фернандеш
07 ноября 2019, 22:45
Как правильно: Фелиш или Феликс? Почему бразилец Роналдо, но Криш – Роналду? Понятный гайд по всем португальским фамилиям
#Португалия
18 сентября 2019, 18:45
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#Серия А
02 сентября 2019, 23:08