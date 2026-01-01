Максим Глушенков

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Футбол
«Химки» объявили об уходе девяти игроков. Среди них Дядюн, Мирзов и Глушенков
#Химки
Футбол
Игрок «Химок» забил «Спартаку», а через десять минут получил прямую красную карточку
#Максим Глушенков
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Болгарию
#Россия U21