Химки
РПЛ
Резиуан Мирзов
Максим Глушенков
Владимир Дядюн
«Химки» объявили об уходе девяти игроков. Среди них Дядюн, Мирзов и Глушенков
2 часа назад
- Окончание контракта: Владимир Дядюн, Павел Могилевец, Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев.
- Окончание аренды: Александр Долгов и Арсений Логашов (оба – «Ростов»), Резиуан Мирзов и Максим Глушенков (оба – «Спартак»).
Не все ушедшие игроки играли за основной состав «Химок» в прошлом сезоне. Но среди ушедших есть те, кто регулярно выходил на поле – Резиуан Мирзов (18 матчей), Владимир Дядюн (15), Павел Могилевец (14).
«Химки» в прошедшем сезоне заняли восьмое место. Это их лучший результат в РПЛ. Тренер Игорь Черевченко попал в тройку лучших по итогам сезона.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые