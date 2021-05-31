Химки
РПЛ
Резиуан Мирзов
Максим Глушенков
Владимир Дядюн
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#Химки #РПЛ #Максим Глушенков #Резиуан Мирзов #Владимир Дядюн

«Химки» объявили об уходе девяти игроков. Среди них Дядюн, Мирзов и Глушенков

2 часа назад
  • Окончание контракта: Владимир Дядюн, Павел Могилевец, Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев.
  • Окончание аренды: Александр Долгов и Арсений Логашов (оба – «Ростов»), Резиуан Мирзов и Максим Глушенков (оба – «Спартак»).

Не все ушедшие игроки играли за основной состав «Химок» в прошлом сезоне. Но среди ушедших есть те, кто регулярно выходил на поле – Резиуан Мирзов (18 матчей), Владимир Дядюн (15), Павел Могилевец (14).

«Химки» в прошедшем сезоне заняли восьмое место. Это их лучший результат в РПЛ. Тренер Игорь Черевченко попал в тройку лучших по итогам сезона.

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Источник:
сайт «Химок»
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