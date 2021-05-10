Игрок «Химок» забил «Спартаку», а через десять минут получил прямую красную карточку

«Спартак» принимает «Химки» в РПЛ (0:1, перерыв). Пока самым обсуждаемым игроком матча остается Максим Глушенков.

⚽ 27-я минута – Глушенков забил гол.

❌ 37-я минута – Глушенков получил красную карточку.

Его удалили за грубую игру против Айртона. Глушенков упал после фола Айртона и ударил его ногой в ответ.

Глушенков находится в «Химках» в аренде. Права на него принадлежат «Спартаку».