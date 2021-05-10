Максим Глушенков
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#Максим Глушенков #РПЛ #Спартак #Химки

Игрок «Химок» забил «Спартаку», а через десять минут получил прямую красную карточку

вчера, 20:15

«Спартак» принимает «Химки» в РПЛ (0:1, перерыв). Пока самым обсуждаемым игроком матча остается Максим Глушенков.

⚽ 27-я минута – Глушенков забил гол.

❌ 37-я минута – Глушенков получил красную карточку.

Его удалили за грубую игру против Айртона. Глушенков упал после фола Айртона и ударил его ногой в ответ.

Глушенков находится в «Химках» в аренде. Права на него принадлежат «Спартаку».

  • «Химки» идут в таблице на восьмом месте. В случае победы они поднимутся на седьмое место.
  • «Спартак» занимает третье место с 53 очками. «Зенит» уже победил в чемпионате, поэтому лучшим результатом для «Спартака» остается второе место и попадание в Лигу чемпионов.
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