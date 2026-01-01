Максим Траньков

Дата рождения
7 октября 1983 г.
Достижения
2-кратный олимпийский чемпион
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Загитова и Ягудин – ведущие нового сезона шоу «Ледниковый период». Траньков – один из судей
#Алина Загитова