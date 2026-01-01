Максим Траньков

Дата рождения
7 октября 1983 г.
Достижения
2-кратный олимпийский чемпион
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«Очень *** смешно». Пара сорвала поддержку на ЧР-2022 по фигурному катанию, а тренер отреагировал матом
#Максим Траньков