Федор Достоевский

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Что такое любовь – в 30 цитатах отвечают писатели и поэты
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#литература
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Oxxxymiron через книги: какая литература на него повлияла + полный список всех книг, которые он упоминал в творчестве
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#Oxxxymiron
7
Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
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#литература
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