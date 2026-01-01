Эрнест Хемингуэй

Годы жизни
1899-1961
Достижения
Лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 г.
Лента
Материалы
Разбиваем миф: Хемингуэй НЕ писал «самый короткий рассказ, способный растрогать любого» – почему все в это поверили уже после его смерти
#Эрнест Хемингуэй
Познер рассказывает про любимые книги и знакомства с писателями: Стейнбек пил с незнакомцами в подъезде Москвы, Хемингуэй приходил в гости
#Владимир Познер
Хемингуэй как пик мужества. Он воевал, боксировал, хвастался и писал по одному правилу: счастье жизни − борьба
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#литература
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