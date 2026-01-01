Кубок Билли Джин Кинг

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Крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе
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В 1963—2020 годах турнир назывался Кубок Федерации
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Самсонова признана самым ценным игроком Кубка Билли Джин Кинг. Она заменила Павлюченкову и выиграла решающий матч в финале
#Людмила Самсонова
Теннис
🎾 Россия вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. Она не играла там с 2015 года
#Кубок Билли Джин Кинг