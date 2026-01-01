КОНМЕБОЛ

Дата основания
1916 г.
Факт
Штаб-квартира организации располагается в Луке, Парагвай
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Футбол
Вице-президент УЕФА анонсировал участие южноамериканских сборных в Лиге наций с 2024 года
#Лига наций
Футбол
Сборные Южной Америки отказались от участия в чемпионате мира каждые два года. Реформу продвигает ФИФА
#ФИФА