керлинг

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Командная спортивная игра на ледяной площадке
Факт
Возник в Шотландии в начале XVI в.
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Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Как понять керлинг и больше не смеяться. Почему игроки носят разные ботинки, из чего сделаны камни, кто ест пиццу прямо на льду
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#Олимпиада-2022
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